Il Prosecco Docg, insieme alla Croce Rossa Italiana, per aiutare le persone più bisognose del Veneto

Anche il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg si schiera al fianco della Croce Rossa Italiana con il claim “Un’Italia che aiuta” per aiutare le persone più bisognose del Veneto. E lo fa grazie all’iniziativa solidale dell’azienda Il Colle che, con l’aiuto dei suoi dipendenti, dei volontari della Croce Rossa e dei ragazzi con disabilità dell’associazione “Oltre l’Indifferenza”, ha convertito una linea di produzione, tradizionalmente impiegata per le sue bollicine, per confezionare pacchi alimentari con beni di prima necessità e qualche ingrediente natalizio destinati a famiglie disagiate del territorio. “Abbiamo dimostrato che anche i fragili posso aiutare a fare del bene per il prossimo e sono un valore aggiunto per tutta la società. Quando si creano queste sinergie si crea un futuro migliore. La magia del Natale è anche questo” ha detto Mauro Vettorello, presidente “Oltre l’Indifferenza”.

