Il regista e vignaiolo Ridley Scott, “Il Gladiatore II” e quei vini dedicati all’Impero Romano

“Al mio segnale, scatenate l’inferno”. Questa è la frase simbolo del film iconico “Il Gladiatore”, il kolossal firmato dal grande regista Ridley Scott che è diventato subito un cult, sbancando al botteghino e vincendo ben cinque Premi Oscar, tra cui quello a Russell Crowe come miglior attore protagonista. Ovviamente sale l’attesa tra i milioni di appassionati cinefili sparsi nel mondo per vedere il sequel, “Il Gladiatore II”, che sarà nei cinema italiani il 14 novembre, e forse un pizzico di adrenalina “colpirà” anche i wine lovers: già perché per loro il 4 novembre l’appuntamento è da Selfridges, gli storici grandi magazzini del Regno Unito, che, come riporta il magazine Uk “The Drink Business”, saranno il rivenditore esclusivo dei nuovi vini rilasciati proprio da Ridley Scott, che, come è noto, è anche un vignaiolo con la tenuta francese Le Mas des Infermières a Luberon, in Provenza, in concomitanza con l’uscita del film.

Si tratta di due cuvée, in edizione limitata, che omaggiano due imperatori romani, che erano anche fratelli, “Caracalla” e “Geta” : Scott ha ripreso i loro nomi rispettivamente per un vino rosso e un bianco, bottiglie impreziosite da alcuni schizzi disegnati a mano dallo stesso regista e dedicati ai personaggi presenti nel film. Entrambi i vini di Scott hanno un prezzo di 25,99 sterline. La cantina del grande regista ha anche prodotto un vino rosso in edizione limitata (solo 100 i pezzi disponibili nel Regno Unito), che si chiama “Imperatores”, racchiuso in un box lussuoso con una carta commemorativa firmata a mano da Scott (che ha pensato anche all’illustrazione dell’etichetta) e una moneta usata come oggetto di scena nelle riprese de “Il Gladiatore II”. Il costo è di 300 sterline e la preziosa bottiglia è stata anche consegnata in dono ai membri del cast del film.

Copyright © 2000/2024