Il supermercato Aldi lancia nel Regno Unito i primi vini nelle bottiglie di carta

A conferma che il tema della sostenibilità sia ormai trasversale e coinvolga tutti i settori produttivi, con sforzi imponenti per la ricerca di soluzioni innovative, nel Regno Unito stanno per uscire i primi vini contenuti in bottiglie di carta: ci ha pensato la catena di supermercati Aldi, che nei prossimi giorni metterà sugli scaffali uno Shiraz e un Sauvignon del Sud Africa con il proprio marchio, al costo di circa 8 sterline ciascuno. Le bottiglie, completamente riciclabili, sono realizzate con il 94% di cartone riciclato e sono cinque volte più leggere di una bottiglia di vetro standard. Brevettate e prodotte da Frugalpac (azienda di packaging sostenibile con la mission di “decarbonizzare” l’industria alimentare e delle bevande), sono rivestite con una busta per alimenti che sigilla il vino. L’azienda aveva lanciato la “Frugal Bottle” - prima e unica bottiglia di carta per vini e liquori disponibile in commercio al mondo - già nel 2020.

Abbandonando le bottiglie in vetro - un materiale ad alta intensità energetica per la sua produzione - a favore di imballaggi leggeri realizzati con materiali cartacei in gran parte riciclati e di provenienza locale, Aldi ha affermato che prevede di ridurre la propria impronta di carbonio dell’equivalente di fare il giro del pianeta 5,8 volte. Inoltre le nuove bottiglie di carta alleggeriranno la logistica dei trasporti, oltre a essere più facili e leggere da portare a casa per i clienti.

“I nostri team pensano continuamente a come possiamo evolvere le nostre gamme per offrire maggiore valore e scelte più ecologiche - afferma Julie Ashfield, managing director of buying di Aldi UK - siamo orgogliosi di essere il primo supermercato a lanciare una bottiglia di carta con il proprio marchio, contribuendo a promuovere un cambiamento sostenibile”. “La nostra ambizione - aggiunge Malcolm Waugh, ceo di Frugalpac - è sempre stata quella di consentire a più persone l’opportunità di godersi le nostre bottiglie “frugali” di carta, offrendo loro scelte più ecologiche. Il lancio in un importante supermercato del Regno Unito significa che ora più acquirenti possono bere in modo responsabile e sostenibile e siamo davvero felici di far parte di questo percorso”. Il “Cambalala South African Shiraz” e il “Cambalala South African Sauvignon Blanc” saranno disponibili per l’acquisto dal 18 marzo, Giornata Mondiale del Riciclaggio. Aldi sta anche riducendo le dimensioni dell’etichetta del vino su tutta la sua gamma Grapevine, realizzata al 100% con fibra di carta riciclata. L’obiettivo è quello di implementare le nuove etichette su tutte le linee principali entro il 2026.

