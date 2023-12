Il tempo è un lusso scandito dal vino: dai vigneti di Château Latour nasce un orologio speciale

Sempre più spesso il mondo del vino si incontra con quello del lusso, che sia moda oppure oggetti preziosi, per parlare uno stesso linguaggio fatto di bellezza e stile. E così è andata anche questa volta con due eccellenze nei propri campi che si sono messe insieme per creare qualcosa di esclusivo. Château Latour, una delle icone più prestigiose di Bordeaux e del vino francese e mondiale, ha collaborato con Girard-Perregaux, una delle più antiche e importanti orologerie svizzere, per realizzare un orologio prodotto in soli 18 esemplari: si tratta del “1966 Château Latour Edition”. E la particolarità, riporta il magazine inglese “The Drink Business”, è che il quadrante è stato ricavato con ciottoli provenienti da uno dei vigneti di Château Latour, dove il terreno profondo a base di ghiaia è arricchito dall’argilla presente nel sottosuolo. C’è, dunque, il “terroir” di una delle zone più rinomate nella produzioni di vino a impreziosire un orologio (ogni quadrante è unico) dalla grande eleganza. Per gli artigiani svizzeri è stato un lavoro complesso e certosino, basti pensare che ci sono volute oltre 30 ore di lavoro per la realizzazione del quadrante che potranno mettere al polso soltanto pochi fortunati.

