Il Tirreno

Wine Spectator top 100: quali sono i vini toscani più amati negli Usa … Nella lista 20 vini sono italiani, di questi 14 sono toscani: sul terzo gradino del podio il Tignanello della Marchesi Antinori. È ancora il vino italiano, con buona pace dello spauracchio dei dazi sventolato dal neo eletto presidente Trump, il più amato negli Stati Uniti, e in particolare il vino toscano, tanto che le importazioni dal Belpaese continuano a crescere per 1,25 miliardi di euro nei primi 8 mesi 2024 (dati Istat analizzati dal sito enologico WineNews, sul 2023). Nella “Top 100 - 2024” di “Wine Spectator”, la classifica più importante sul mercato del vino, svettano 20 vini italiani. Tra questi ben 14 sono made in Tuscany. “Vino dell’Anno” 2024 è il cileno Cabernet Sauvignon Puente Alto Vineyard 2021 di Viña Don Melchor, ma l’Italia è il Paese più rappresentato, con quattro Chianti Classico e quattro Brunello di Montalcino, e ancora tantissima Toscana, ben il 70%. Nella “Top 10” (terzo gradino) un mito in assoluto del vino italiano, il Tignanello 2021 della Marchesi Antinori, che nasce a San Casciano Val di Pesa (Firenze). Ed ecco tutti i vini toscani selezionati nella “Top 100 - 2024” by Wine Spectator: 3: Antinori Tignanello 2021. 13: Fèlsina Chianti Classico Berardenga Riserva 2021. 15: Caprili Brunello di Montalcino 2019. 18: Michele Satta Bolgheri Superiore Piastraia 2021. 19: La Fiorita Brunello di Montalcino 2019. 22: Siro Pacenti Brunello di Montalcino Pelagrilli 2019. 24: San Felice Chianti Classico Il Grigio Riserva 2021. 28: Castello Romitorio Brunello di Montalcino 2019. 35: Castellare di Castellina. I Sodi di San Niccolò 2020. 37: Vallepicciola Chianti Classico 2021. 46: Fattoria Le Pupille Toscana Saffredi 2021. 49: Santa Cristina Cabernet Sauvignon Toscana 2022. 50: Barone Ricasoli Chianti Classico Gaiole Colledilà Gran Selezione 2021. 85: Montenidoli Vernaccia di San Gimignano Tradizionale 2022.

