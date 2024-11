Il “torneo dei maestri” di tennis a Torino brinda con le bollicine italiane dell’Asti Docg

Ci sono l’italiano Jannik Sinner, che cerca la ciliegina sulla torta in una stagione magica condita da due titoli Slam e la posizione di n. 1 al mondo; il tedesco Alexander Zverev; lo spagnolo Carlos Alcaraz; il russo Daniil Medvedev; lo statunitenste Taylor Fritz; il norvegese Casper Ruud; l’australiano Alex de Minaur ed il russo Andrey Rublev: sono i “magnifici otto” giocatori di tennis (Novak Djokovic, campione in carica, ha dato forfait) che si sfideranno nel Master finale, le Nitto Atp Finals, il “torneo dei maestri”, che dal 10 al 17 novembre torna a Torino, all’Inalpi Arena, pronto a regalare spettacolo nei campi indoor in superficie veloce. Ma sarà anche un torneo con le “bollicine” perché si brinderà con l’Asti Docg, la denominazione spumantistica più antica d’Italia che si conferma, per il quarto anno consecutivo, “Official Sparkling Wine” e “Silver Partner” dell’evento.

“La nostra collaborazione con Atp - ha commentato il direttore del Consorzio Asti Docg, Giacomo Pondini - ci consente di abbinare il brand Asti al mondo dello sport, in particolare quello del tennis, ampliando così la platea del pubblico di appassionati e potenziali nuovi consumatori che possiamo raggiungere. Una partnership che proseguirà anche nel 2025 con le bollicine aromatiche piemontesi che saranno nei calici sempre delle Finals torinesi e di alcuni dei più importanti tornei del circuito, tra cui il Master 1000 di Roma”.

Dal rettangolo di gioco al centro di Torino, l’Asti Spumante e il Moscato d’Asti celebreranno le vittorie dei tennisti, accompagnando anche le attività collaterali del Consorzio. Il 9 novembre le bollicine piemontesi saranno presentate in miscelazione dal cocktail bar itinerante “Ilconfessionalemixerbar” a Casa Gusto, il salone della Regione Piemonte in collaborazione con la Scuola Ifse all’Archivio di Stato: i proventi saranno destinati alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro. E poi la partecipazione al “Charity Brunch”, l’evento di beneficenza (12 novembre) al Museo del Cinema con in palio alcuni cimeli di tennisti nazionali e internazionali, in occasione del quale il Consorzio metterà all’asta alcuni memorabilia di Lorenzo Sonego, brand ambassador della Denominazione, e l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette, associazione senza scopo di lucro che si occupa dello sviluppo della ricerca scientifica. Il 15 novembre, in piazza Castello, il brindisi con gli atleti olimpici e paraolimpici piemontesi. Tra gli appuntamenti all’Inalpi Arena, l’aperitivo del “Grand Opening Show” (8 novembre) dove si esibiranno Marco Mengoni, Madame e Blanco presentati da Alessandro Cattelan; il 13 novembre il tennista piemontese Lorenzo Sonego, incontrerà invece i fan ospite delle bollicine piemontesi.

