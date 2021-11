Il Venezia FC, tornato in Serie A dopo 19 anni, brinda con il Prosecco Superiore di Bisol1542

Il Venezia FC, l’unica squadra del campionato di calcio italiano con uno stadio (il mitico Pier Luigi Penzo) costruito su un’isola, quella di Sant’Elena, raggiungibile esclusivamente via mare, brinda al suo ritorno in Serie A, a 19 anni dall’ultima volta, e abbondantemente festeggiato negli scorsi mesi, con il Prosecco Superiore di Valdobbiadene di Bisol1542, griffe del Gruppo Lunelli - che, con Ferrari, celebra anche le vittorie della Formula 1 e della Juventus - le cui bollicine verranno servite nelle zone più esclusive dello stadio e negli eventi istituzionali della squadra nella stagione.

La società lagunare ha scelto Bisol1542 in quanto Prosecco Superiore “della venezianità”, cioè di quel mix di persone, storie, luoghi e sapori che rendono la città delle gondole e delle calli, di San Marco e del Ponte di Rialto, dei campielli e delle barene, simbolo di bellezza celebrato e noto in tutto il mondo, come brindisi d’eccellenza per le aree hospitality dello Stadio Penzo, luogo in cui, all’emozione della partita, si uniscono momenti di intrattenimento con una proposta enogastronomica di alta qualità.

“Dall’apice dei nostri vigneti, nelle giornate più terse, si scorge Venezia - commenta Matteo Lunelli, Ceo del Gruppo Lunelli (di cui Bisol1542 fa parte dal 2014) - e questa partnership con il Venezia Calcio conferma il legame tra Bisol1542 e una delle città più affascinanti al mondo, simbolo della cultura veneta e luogo di straordinario fascino che il nostro Prosecco Superiore vuole sempre più celebrare”. “Questa collaborazione - aggiunge Gianluca Bisol, presidente Bisol1542 - porta il lusso del nostro tocco sparkling anche nel mondo del calcio, grazie a bollicine che nascono nel cuore delle colline eroiche di Valdobbiadene, incastonate in un paesaggio ineguagliabile, collocato proprio tra le Dolomiti e Venezia”.

