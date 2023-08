Il vigneto di Francia è geo-localizzato, con la mappa virtuale, parcella per parcella, di Inao

<b>Una sorta di Google Earth, molto dettagliata, ma dei vigneti: l’ha creata in Francia l’Inao (Institut national de l’Origine et de la Qualité), che sta mettendo in rete su Geoportail, il portale dell’Institut Géographique National (che ha l’ambizione di proporre la visualizzazione del Paese in alta definizione) la mappa virtuale di ogni singola parcella di tutte le denominazioni (Aoc) del Paese, da Côtes du Rhône Villages a Fronton, da Saint-Emilion a Gaillac, solo per fare qualche esempio tra le centinaia di Aoc di Francia.

Un lavoro immenso e ancora in progress, che, una volta ultimato, restituirà l’esatta fotografia - con tanto di geolocalizzazione - del patrimonio vitivinicolo d’Oltralpe. </b> Nella mappa, oltre a cliccare sui vari territori e ingrandirli sullo schermo, fino ad ogni singola parcella, per scoprire a quale (o quali) Appelation appartiene, è anche possibile fare ricerche specifiche, magari su un cru particolare. Le sezioni della mappa sono di altissima precisione e vengono visualizzate in scala fino a 1:266. In questo modo è facile tracciare i confini delle singole parcelle. Uno strumento utile e prezioso per curiosi e appassionati.

