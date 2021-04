Il vino della “Notte degli Oscar”? È firmato Francis Ford Coppola, con la veneta Bottega Spa

Due vini, uno Chardonnay e un Cabernet Sauvignon, annata 2019 e prodotti nella contea di Sonoma in California, e due iconiche bottiglie, completamente rivestite in oro, con una “silhouette” che ricorda molto quella della statuetta più famosa al mondo, a simboleggiare il talento e la passione che unisce il grande cinema alla produzione di vino. Ecco “The Family Coppola 93rd Awards”, la limited edition in onore della “Notte degli Oscar”, creata dal grande regista Premio Oscar Francis Ford Coppola, produttore di vino nella sua celebre Francis Ford Coppola Winery, con la veneta Bottega Spa, la cantina del Prosecco e dei distillati di Sandro Bottega, famosa proprio per le sue originali “bottiglie dorate”. Con l’Italia protagonista anche nel calice, aspettando l’edizione n. 93 dell’evento cinematografico più atteso dell’anno di scena il 25 aprile a Los Angeles in collegamento con Londra e Parigi, in tempo di Covid, con star come Brad Pitt, Halle Berry, Renée Zellweger, Joaquin Phoenix e Harrison Ford, tra i vip attesi, accanto a Laura Pausini che salirà sul palco per cantare “Io sì (Seen)”, la canzone già vincitrice del Golden Globe per il film di Edoardo Ponti, con Sophia Loren, “La vita davanti a sé”, candidata all’Oscar come “Migliore Canzone Originale”, mentre “Pinocchio” di Matteo Garrone è in lizza per “Trucco” e “Costumi”.

Un’amicizia, quella tra il regista de “Il padrino” e Bottega, nata dalla passione per il grande cinema ed il vino, grazie all’attrice Stefania Sandrelli, vip-vigneron in Chianti Classico con il compagno, il regista e sceneggiatore Giovanni Soldati, figlio del maestro Mario Soldati, e Sandro Bottega. “La stima e la fiducia reciproca è il file rouge che ci ha permesso di unirci per un piccolo grande brindisi comune”, ha detto l’attrice all’Ansa. “In ogni suo pensiero - ha raccontato Bottega su Coppola - c’è l’Italia. E la nostra cultura, anche enogastronomica”.

