Il vino dell’Ariete? Primitivo. Il Toro somiglia ad un Cabernet Sauvignon. Per i Gemelli, Champagne

Per l’Ariete un Primitivo di Manduria, che gli somiglia per forza e intensità, come un Sessantanni della Cantina San Marzano. Complesso ma rassicurante, il vino per un Toro è il Cabernet Sauvignon, che ha bisogno di tempi lunghi come un Coniale di Castellare di Castellina. Champagne per Gemelli: effervescenti ma capaci di grandi profondità come l’ultima Grande Cuvée 167esima edizione della Maison Krug. A San Valentino, giocando con il vino, da sempre protagonista nei calici per la Festa degli innamorati, c’è anche chi ha pensato ad un oroscopo enoico, come il magazine Vanity Fair, con abbinamenti “di carattere” tra 12 tipologie di vino ed altrettante etichette, una per ogni segno zodiacale. E così si scopre che un Cranco, tenace ma imprevidibile, ricorda un Merlot, come un Galatrone di Petrolo, mentre un Leone, ambizioso e ottimista, è come un Sagrantino, lo Spinning Beauty di Caprai. La Vergine fa coppia con un Barbaresco, prezioso ma pungente, come l’Asili di Ceretto. Bilancia? Il suo vino è lo Chardonnay, capace di mettere tutti d’accordo, come quando si stappa una bottiglia di Vie de Romans. Enigmatico e profondo, lo Scorpione ricorda un Sauvignon Blanc, il The Wine Collection di San Michele Appiano, e poi c’è il Sagittario, che ama stare in compagnia ed è vivace come un Franciacorta Rosé di Mirabella. Il Capricorno ricorda un Pinot Nero, raffinato ma non sempre compreso, come un Ludwig Barth von Barthenau Vigna Roccolo di Hofstätter. L’Acquario? Creativo e generoso come un Müller-Thurgau Feldarschall von Fenner di Tiefenbrunner. Inebriante e profondo, infine, l’Amarone della Valpolicella, di Collina dei Ciliegi, è il vino per i Pesci.

