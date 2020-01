Il vino di Francia saluta uno dei suoi grandi protagonisti: si è spento Georges Duboeuf, creatore di una delle cantine e dei commercianti di vino più grandi di Francia, Les Vins Georges Duboeuf, e soprattuto universalmente conosciuto come il “papa del Beujolais”, territorio francese che ha costruito buona parte della sua fama grazie al “Beaujolais Nouveau”, il cui successo, diventato planetario, soprattutto in Giappone, è dovuto sostanzialmente alle intuizioni di Duboeuf, un “visionario”, come lo ha definito Dominique Piron, alla guida di InterBeaujolais, “un pilastro del territorio, di cui prima di altri aveva capito le potenzialità, facendolo conoscere al mondo intero, e contribuendo in maniera enorme alla creazione del fenomeno del Beaujolais Nouveau”.

