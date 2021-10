Il vino è un prodotto sartoriale, come la moda. Unione celebrata ne “La Vendemmia di MonteNapoleone”

“Bisogna interpretare il vino, ma anche pensarlo per chi lo vuol bere, in quali mercati andrà, è da lì che uno può pensare come vinificare e con quali strumenti, come gestire quel terreno, quella vite, che indirizzo dare al vigneto. Pensando come quando si crea un abito sartoriale, fatto dalla creatività, dalla sensibilità e dalle capacità di chi lo produce, ma pensato su misura per chi lo indosserà”. Parole di Luca d’Attoma, enologo dell’anno, pioniere del biologico in Italia, produttore con la sua cantina Duemani, in Toscana, e consulente per tante realtà importanti del vino italiano, da Tua Rita a Poggio al Tesoro, da San Polo a Tolaini, da Tenute Lunelli a Monte delle Vigne, passando per chicche come San Patrignano o Carlo Cracco, di cui cura la produzione di vino. Che WineNews ha incontrato a Milano, nella boutique dello stilista Luigi Lardini, in un momento di contatto tra vino e moda.

Icone del made in Italy che oggi tornano a promuoversi e raccontarsi insieme ne “La Vendemmia di MonteNapoleone”, edizione n. 12 dell’evento firmato da MonteNapoleone District (qui il programma), che, dall’11 al 17 ottobre, vedrà tante delle più prestigiose cantine italiane protagoniste di esclusive degustazioni nei negozi “icona” del Quadrilatero della moda milanese, all’insegna del gusto, dell’eleganza e della bellezza, accanto ad eventi nell’evento, abbinamenti sensoriali e menù dedicati nei ristoranti gourmet, visite guidate con assaggi di vino in musei privati eccezionalmente aperti, Winery Tour dalla città alle cantine e “cerca” del Tartufo Bianco d’Alba nelle Langhe. E il tutto, aspettando che si rinnovi anche il connubio con la kermesse “gemella” della Capitale, “La Vendemmia di Roma”, di scena dal 18 al 24 ottobre.

All’insegna della sartorialità tanto nel calice che nel vestiario, ma anche di momenti di charity, come l’asta benefica “Italian Masters” battuta da Christie’s in favore di Dynamo Camp Onlus, in programma il 12 ottobre all’Hotel Principe di Savoia, grazie ai vini e ai produttori del Comitato Grandi Cru d’Italia, oggi guidato da Valentina Argiolas, e che riunisce 100 tra le cantine più rappresentative della qualità del vino italiano, che, da almeno 20 anni, producono vini con i più alti rating risultanti dall’incrocio delle principali e più autorevoli guide e riviste italiane e straniere.

Le boutique & i vini de “La Vendemmia di MonteNapoleoneDistrict”

Alberta Ferretti - Zenato

Bally - Col D’Orcia

Berluti - Allegrini

Brunello Cucinelli - Antonelli

Beccellati Milano - Tenute Cucco

Bulgari - Podernuovo

Burberry - Monte Rossa

Celine - Ruinart Brut Rosé

Cova Montenapoleone - Moët & Chandon

Damiani - Pico Maccario

Dolce & Gabbana - Donnafugata

Ermenegildo Zegna - Ferrari Perlé Magnum 2015, Trentodoc

Etro - Contadi Castaldi

Falconeri - Pasqua

Fratelli Rossetti - Berlucchi

Giada - Castello del Terriccio

Herno - Azienda Vinicola Coppo

Hogan - Grappa Nonino

Illy Caffè - Cuzziol Grandivini

Larusmiani - Surrau

Marchesi 1824 - Kettmeir

Moncler - Tenuta San Leonardo

Montblanc - Barone Pizzini

Moorer - Dal Forno Romano

Omega - Champagne Bollinger

Paul & Shark - Abbazia di Novacella

Pinko - Banfi

Pomellato - Bersi Serlini

Sabbadini - San Patrignano

Salvatore Ferragamo Do - Il Borro

Salvatore Ferragamo Uo - Castiglion del Bosco

Santoni - Moroder

Sergio Rossi - Villa Sparina

Tod’s - Tenuta L’Entrata

Valentino - Antinori

Van Cleef & Arpels - Rocca di Frassinello

Venini - Masi

Canali - Tenuta Montenisa

Gianantonio A. Paladini - Champagne Mountadon

Alexander McQueen - La Piemontina

Banner - Tenute Ambrogio Folonari

Chanel - Rauzan Segla-Château Canon

Chiara Boni - Mionetto

Giorgio Armani - Ca’ Marcanda

La DoubleJ - Maria Pia Castelli

Maison Margiela - Otb Farm

Missoni - Ferrari Maximum Rosé, Trentodoc

Philippe Model - Cantine Buonanno

Roger Vivier - Dorino e Barbì

Thom Browne - Krug

Rubinacci - Cecchi

Almini - Venica & Venica

Lanvin - Leone De Castris

Copyright © 2000/2021