Il vino in grande distribuzione cresce del 6,5% nei primi 10 mesi 2020. A Wine2Wine, focus su Gdo

La grande distribuzione è stata, fino ad oggi, l’unico vero argine al calo dei consumi nel fuori casa per gran parte dell’agroalimentare italiano. Vino compreso, tanto che, nei primi 10 mesi 2020, le vendite di vino in Gdo, secondo i dati Iri, sono cresciuti del 6,5% sul 2019. Un canale sempre più importante che, con le sue dinamiche e le sue peculiarità, sarà uno dei focus di Wine2Wine Exhibition “digital edition” di VeronaFiere.

Appuntamento il 23 novembre (ore 11) quando verrà presentata la ricerca elaborata da Iri per Vinitaly, dove saranno esaminati l’andamento dei vari formati, dei vini a denominazione d’origine, degli spumanti e del Prosecco in particolare, del vino a marchio del distributore, del vino biologico ed altro ancora. E dove si cercherà anche di di individuare le tendenze d’acquisto dei consumatori, di prefigurare lo scenario del 2021 e le possibili sinergie tra cantine e insegne della Grande distribuzione. Tutto questo nella tavola rotonda on line, che, con la moderazione di Luigi Rubinelli, direttore RetailWatch, vedrà i contributi di Mirko Baggio (Federvini e responsabile vendite canale Gdo Italia di Villa Sandi), Enrico Gobino (Unione Italiana Vini e Marketing Director del Gruppo Mondodelvino), Gianmaria Polti (Responsabile Beverage Carrefour), Alessandra Corsi (direttore marketing dell’offerta e Marchio del Distributore di Conad), Francesco Scarcelli (Responsabile Vini, Birre, Bevande Alcoliche di Coop Italia), e Fabio Sordi (Direttore commerciale Gruppo Selex).

“Insieme alla presentazione delle ricerche di mercato del nostro Osservatorio Vinitaly Nomisma Wine Monitor, abbiamo fortemente voluto inserire la tavola rotonda sul vino nella Grande distribuzione - ha dichiarato Giovanni Mantovani, dg Veronafiere - una iniziativa che completa il quadro del mercato per la community del vino che si riunirà in questa edizione speciale di Wine2Wine digital (qui una selezione di Wine News degli appuntamtenti più importanti), relativamente a un canale che in questo anno contrassegnato dalla pandemia globale ha ampliato il suo assortimento, anche nel comparto dei vini a denominazione d’origine”.

Copyright © 2000/2020