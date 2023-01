“Il vino italiano ha una qualità eccezionale. A livello sensoriale siamo i migliori del mondo”

“La qualità del vino è la piacevolezza del suo sapore”. Questa, da sempre, è la filosofia della critica enoica seguita da Luca Maroni, “analista sensoriale” che nel valutare i vini italiani segue con coerenza, da anni la sua visione peculiare. Secondo la quale “ogni anno il vino italiano raggiunge e consolida dei vertici qualitativi eccezionali, con miglioramenti su tutti i fronti, con i produttori sempre più capaci di attutire e attenuare l’impatto negativo del cambiamento climatico, con grande rigore e attenzione ai tempi di raccolta, con trasformazioni enologiche sempre più pulite, sempre più all’insegna del rispetto massimo del portato dell’aroma del frutto. A livello sensoriale ci confermiamo leader mondiali”. Così il critico romano, nel fotografare in estrema sintesi, a WineNews, il racconto del suo “Annuario dei Migliori Vini Italiani 2023”, in arrivo in libreria, e costantemente aggiornato anche on line.

“Meravigliosi i vini assaggiati quest’anno. Onore ai produttori, che in vigna hanno coltivato uve con massima cura, tempestività e selettivo rigore, e che in cantina le hanno trasformate con tecnica enologica di tal rispetto da trasfondere purissimi e inossidati nei vini i loro dativi tesori di polpa, di dolcezza e d’aroma. Il vero cru è allora l’uomo, che orchestra tutti i fattori produttivi in modo da far esprimere al suo frutto e al suo vino tutto il portato in termini di colore, profumi e gusto che gli elementi naturalistici possono recare alla bacca nel loro nativo luogo di produzione. In modo da traslare lo stato dell’uvoso omore, da solido a liquido, senza alcuna perdita o alterazione”, scrive Maroni nella prefazione del suo volume.

Tante le eccellenze assolute, i vini giudicati con 99/100, con una grande predominanza dei rossi (ben 77), davanti ai bianchi (23), ai rosati (5) e ai vini dolci (4), che, come sempre accade in ogni guida, vanno dall’Alto Adige alla Sicilia, firmate da cantine che vanno da Donnafugata a Velenosi, da Tasca d’Almerita a Franz Haas, da Tenuta Ulisse a Fantini Group, da Piccini 1882 a Schenk Italian Wineries, da Cottanera a Vespa Vignaioli, da Lungarotti a Botter, da Bollina a Barbanera, da Provinco a Nativ, tra gli altri. Ma tra tanti assaggi, secondo Maroni, guardando a Regioni o territori che vivono un momento di particolare splendore, vanno segnalati “l’Abruzzo, con vini davvero eccezionali dal punto di vista olfattivo e gustativo; la Puglia, con il Primitivo e non solo, ma anche con i bianchi penso anche alla Verdeca o al Fiano Minutolo, uve aromatiche stupende. E poi il finalmente, brillano i vini della Roma Doc: le uve che maturano guardando Roma, grazie ad una denominazione intelligente e vincente nel mondo, stanno raggiungendo le massime qualità organolettiche dei vini italiani, e quindi, finalmente possiamo dire “Roma Caput Vini” davvero”.

Infine, con un divulgatore e uomo di cultura enologica come Luca Maroni, impossibile non fare una riflessione sul tema del momento, ovvero il difficile rapporto tra vino, alcol e salute, quanto mai attuale, tra indicazioni di realtà come l’Organizzazione Mondiale della Sanità che vuole disincentivare il consumo tout court, iniziative legislative come quella presa in questi mesi, e ora realtà, dall’Irlanda, con gli “healt warning” in etichetta, e non solo. “Penso che l’equazione “vino uguale alcol” sia la più falsa che esiste. La componente maggioritaria del vino è di gran lunga l’acqua, poi è vero che c’è anche un po’ di alcol, ma è qualcosa che ormai fa parte della nostra tradizione gastronomica. Come si può immaginare un pasto senza vino? Ovviamente serve un consumo moderato, attento nelle quantità. La scienza ha ormai ha sancito che i 187,5 centilitri di vino (poco più di un calice, ndr) ad una gradazione alcolica del 12,5% durante il pasto non solo non fanno male, ma anzi aiutano l’organismo. Ovviamente si parla di un consumo dove la consapevolezza e la passione sono il primo freno all’eccesso: non ho mai visto un vero appassionato di vino ubriaco”.

Focus - I vini con 99/100 nell’“Annuario dei Migliori Vini Italiani 2023”

Vini Rossi

Jasci & Marchesani Janù Montepulciano d’Abruzzo 2019

La Loggia Wines Toscaia Limited Edition Toscana Rosso Igt 2021

Collefrisio Appassimento 2021

Roberto Sarotto Enrico I° 2021

Fratini Vini Lu Beddu Nero d’Avola Appassimento 2021

Cantina di Venosa Matematico 2020

Tenute Girolamo Conte Giangirolamo Gold 2017

Cantine Nae Truentum Sud Rosso d’Italia 2021

Fantini Group Vini Edizione Cinque Autoctoni sa

Provinco Santi Nobile Primitivo Appassimento 2020

1502 Da Vinci in Romagna Uve Portate a Cesena Sangiovese Appassimento 2021

Tenuta Ulisse Primitivo Limited Edition 2020

Barbanera - Duca di Saragnano Gran Vecciano Poggio Lauro Edizione Limitata 2017

Masseria Borgo dei Trulli Mirea Primitivo di Manduria 2021

Damiano Federici Roma Rosso Doc Classico 2021

Velenosi Vini QuerciAntica Lacrima di Morro Superiore 2021

Velenosi Vini Ninfa Marche Rosso Igt 2020

Velenosi Vini Versosera Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane 2020

Cantine Nae Lotto Unico Governo Uso Toscano Igt 2019

Riolite Vini The Blend Vino Rosso d’Italia Collezione Oro sa

Tosone Tosone Barrique 2021

Bollina Cosmo Rosso Terre Siciliane Igp 2019

Cottanera Sole di Sesta 2019

Riolite Vini Scaranto Governo All’Uso Toscano Special Edition 2020

Vespa - Vignaioli per passione Raccontami Primitivo di Manduria 2020

Bollina Josuè Rosso Terre Siciliane Igp 2019

Atzei Aru Monica - Carignano Isola dei Nuraghi Igt 2021

Fantini Group Vini Three Dreamers 2020

Bellicoso Merum Barbera d’Asti Docg 2020

Giordano Vini Elettra Rosso Primitivo Negroamaro Puglia Igt 2021

Provinco Elettra Rosso Primitivo Negroamaro Puglia Igt 2021

Provinco Elettra Primitivo Puglia Igt 2021

Provinco Elettra Cabernet Sauvignon 2021

Arduini Luciano Amarone della Valpolicella Classico Simison 2019

Arduini Luciano Amarone della Valpolicella Classico Docg 2019

Barbanera - Duca di Saragnano Vecciano 2020

La Pruina Vini IL M. Primitivo di Manduria Dop 2021

Barbanera - Duca di Saragnano Ngudrà Primitivo Salento Puglia Igt 2020

La Pruina Vini Ilmò Primitivo di Manduria Dop 2021

Lornano Commendator Enrico 2017

Masca del Tacco Susumaniello 2021

Poggio Le Volpi Baccarossa 2020

Provinco Old World - Puglia Igt Appassimento 2021

Provinco Ronco di Sassi Primitivo Puglia Igt Appassimento 2021

Lungarotti Rubesco Riserva Vigna Monticchio 2018

Schenk Italia Corte del Golfo Rosso Lazio Igt 2021

Terra Fageto Rosso Piceno Colle del Buffo Bio 2020

Botter Lupo Meraviglia Rosso Puglia Igt Tre di Tre Tecnica del Salasso 2021

Botter Cuvée 16 Rosso Vino d’Italia sa

Guerrieri Guerriero della Terra 2019

Villa da Vinci S.to Ippolito 2020

Piccini 1882 Solco da Uve Leggermente Appassite 2021

Schenk Italian Wineries Masso Antico Primitivo del Salento Igt da uve leggermente appassite 2021

EnoPartner Italia Mezzatìa Salento Igt da uve leggermente appassite 2021

Tenuta Ulisse Amaranta Montepulciano d’Abruzzo 2019

Tenuta Ulisse 10 Vendemmie Limited Edition Rosso 6° Rilascio sa

Tenuta Romana Soliditas Limited Edition 2019

Piani Castellani Piani Castellani Il Torre 2020

Federici Roma Rosso Collezione Oro 2021

Montedidio Papias Primitivo di Manduria 2018

Le Volpi Roma Rosso Riserva 2019

Barbanera - Duca di Saragnano Gigino Grande 2017

Barbanera - Duca di Saragnano Gigino Ottantesimo Anniversario 2018

Cantine Romagnoli Caravaggio Rosso 2020

Provinco Old World - Puglia Igt Appassimento 2020

NatiV Suadens Rosso 2020

Vernice Flapper Girl 1920 Piedirosso 2019

Montedidio Papias Primitivo di Manduria 2020

Masseria Frattasi Kapnios 2018

NatiV Eremo San Quirico Irpinia Campi Taurasini Doc 2018

NatiV Eremo San Quirico Gold Limited Edition 2018

NatiV Eremo Nero Irpinia Campi Taurasini 2018

La Pruina Vini IL M. Primitivo di Manduria Dop 2020

Giordano Vini Primitivo Puglia Igt Appassimento Amarama 2020

Tenuta Ulisse Don Antonio 2° Rilascio sa

La Pruina Vini Ilmò Primitivo di Manduria Dop 2020

Colline San Biagio Firmae 2017

Vini Bianchi

Fantini Group Vini Edizione Bianco sa

Damiano Federici Roma Bianco Doc Classico 2021

Riolite Vini The Blend Bianco d’Italia Collezione Privata sa

Cantine San Marzano Edda Bianco Salento Igp 2021

Tenuta Romana Soliditas Bianco Collezione Privata sa

Bollina Fudo Vino Bianco d’Italia 2021

Roberto Sarotto Puro Piemonte Doc Chardonnay 2021

Casata Mergè Sesto 21 Sauvignon 2021

Pescaja Solo Luna Arneis Terre Alfieri Docg 2020

Montecappone Tabano Bianco 2021

Barbanera - Duca di Saragnano Bianco Toscano Gigino 2021

NatiV Suadens Bianco 2021

Poggio Le Volpi Donnaluce 2021

Di Lenardo Thanks 2021

Bollina Vasia Vino Bianco d’Italia 2021

Tenuta Ulisse 10 Vendemmie Limited Edition Bianco 3° Rilascio sa

Piani Castellani Piani Castellani Il Gigi 2021

Federici Roma Bianco Collezione Privata 2021

Barbanera - Duca di Saragnano Vecciano Bianco 2021

Tenuta Ulisse Premium Bianco 2021

Cantine Romagnoli Caravaggio Bianco 2021

Tenuta Ulisse 10 Vendemmie Limited Edition Bianco 2° Rilascio sa

Fantini Group Vini Calalenta Pecorino Igt Terre di Chieti 2021

Vini Rosati

Bollina Rumia Vino Rosato d’Italia 2021

Federici Roma Rosato Collezione Privata 2021

Barbanera - Duca di Saragnano Vecciano Rosato 2021

Fantini Group Vini Calalenta Merlot Rosé 2021

Tenuta Ulisse Merlot Rosato 2021

Vini Dolci

Tasca d’Almerita Tenuta Capofaro Malvasia 2020

Cantina Bolzano - Kellerei Bozen Goldmuskateller Vinalia 2019

Donnafugata Ben Ryé 2020

Franz Haas Moscato Rosa 2020

Copyright © 2000/2023