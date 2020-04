Il vino, l’uomo, il territorio, la natura: il viaggio social del wine coach Bartolotta per WineNews

In questi giorni in cui siamo ancora in “clausura”, per la nostra salute e quella di tutto il Paese, e, davvero, ci vorrebbe un “intervento divino”, l’universo social di WineNews insieme al wine coach Filippo Bartolotta, con il suo stile autorevole, ma semplice e divertente, tanto da appassionare anche i più celebri attori hollywoodiani (ma anche l’ex presidente Usa Barack Obama), lancia la versione “di vino”: tre lezioni-talk di divulgazione attorno al vino, fuori dai soliti schemi virtuali. Tra le tante degustazioni sul web, insieme raccontiamo il vino attraverso nozioni forse magari scontate per i più esperti, ma pensate per chi vuole approfondire le proprie conoscenze, trattando del rapporto tra vino e viticoltura e l’uomo, il territorio, la natura. Un vero e proprio viaggio, formato social, nel mondo dell’enologia e del suo rapporto con l’ambiente che la ospita, e degli attori che ne seguono tutti i cicli e le stagioni.

“Un racconto del vino di qualità, nella quantità di eventi virtuali di questi tempi - spiega il direttore WineNews, Alessandro Regoli - per fornire un piccolo bagaglio di informazioni utili per quando torneremo ad assaggiare i grandi vini nella realtà. Perché quando uno si trova davanti ad un calice di buon vino, non c’è post che possa far provare la stessa emozione”.

