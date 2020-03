Il vino su Netflix, con “Il Sommelier”, storia di un giovane che fa di tutto per realizzare un sogno

Il padre lo vorrebbe a capo della celebre griglieria di Memphis, un’attività che, fin dalla sua apertura, è passata da una generazione all’altra, ma Elijah vuole realizzare il suo sogno, e spinto dalla passione per l’enologia, si iscrive ad un corso per diventare un “maestro sommelier”, un titolo prestigioso e per pochi, perché c’è da superare un esame molto difficile. È la trama de “Il Sommelier” (Uncorked, 2020), nuovo film Netflix, in arrivo sulla piattaforma di entertainment il 27 marzo, scritto e diretto dal regista, produttore e sceneggiatore americano Prentice Penny (sua la serie tv “Insecure”), con protagonisti nel cast Mamoudou Athie, Courtney B. Vance e Niecy Nash. Una storia sospesa tra il dramma e la commedia, su un padre e un figlio che devono imparare ad ascoltarsi a vicenda, e che riporta il vino su Netflix.

