Imparare il pensiero creativo anche nel vino: al Politecnico di Milano il metodo “Design Thinking”

Flessibilità, prontezza di reazione, capacità di trasformare problemi in sfide che aprono scenari nuovi: al di là del concetto di vino buono, ormai divenuto un prerequisito, saranno queste le competenze che, sempre più, distingueranno un’azienda di successo. Pandemia, crisi energetica, inflazione lo hanno già dimostrato. Da questa consapevolezza, e dalla volontà di creare un percorso formativo che possa aiutare concretamente il vino italiano a migliorare la competitività, nasce il corso “Progettare il futuro del vino: soluzioni per scenari che cambiano”, organizzato da POLI.design al Politecnico di Milano, con il patrocinio di Uiv, Veronafiere, Agivi, Onav e Cometa.

POLI.design, società consortile dell’università milanese, opera nel campo del design proponendo programmi di formazione per giovani laureati e per professionisti, ma anche per imprese strettamente focalizzate sull’innovazione. Il corso di alta formazione si rivolgerà anzitutto ad imprenditori e manager che operano nel settore wine and spirits, ma sarà aperto a chiunque desideri migliorare le proprie competenze.

Il percorso porterà nel settore il Design Thinking, partendo dal concetto di “explorer mindset” che permette di passare da una mentalità preoccupata dei rischi a una che è capace di cogliere in essi le occasioni di crescita. Obiettivo è sfruttare le opportunità in tempo di crisi in uno scenario in cui il settore, generalmente, si muove secondo schemi statici, ripetuti di generazione in generazione. Le due le caratteristiche distintive del Corso ? La prima, la scelta di fondere nozioni provenienti da campi diversi con un nuovo approccio alle fasi di visione, analisi e progettazione; la seconda, la scelta di non parlare del prodotto ma del servizio e di tutto ciò che sta attorno.

