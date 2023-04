In Francia un wine tasting da astronauti: su un pallone aerostatico nella stratosfera

Se c’è qualcosa in cui Elon Musk è stato un vero rivoluzionario, è nella corsa allo spazio, che fino al 2002, anno di fondazione di Space X, era esclusiva delle agenzie spaziali nazionali ed internazionali. Una strada, quella che porta allo spazio, percorsa oggi da altre aziende private, come la francese Zephalto, che da decenni, insieme al Centre national d’études spatiales (Cnes), spedisce i propri palloni aerostatici per monitorare il traffico aereo nella stratosfera. Dove, dal 2025, sarà possibile vivere l’esperienza unica di un wine tasting da ... astronauti. Zephalto, infatti, ha progettato “Celeste”, un pallone aerostatico “grande come il Sacre Coeur di Parigi” - raccontano i progettisti - che trasporterà una navicella di lusso, in fibra di carbonio, firmata dall’interior designer Joseph Dirand, a 15 miglia di quota.

Qui, 6 fortunati amanti del vino, in un viaggio lungo sei ore, potranno godere di una degustazione unica, con vista sulla Terra, al costo di 105.000 sterline a testa. La “Celeste” impiegherà un’ora e mezza per arrivare in quota, ed altrettanto per tornare sulla terra, restando quindi per tre ore alla massima altitudine possibile. Prima di salire a bordo, ci sarà un pranzo firmato da un grande chef francese, e francesi, ovviamente, saranno anche i vini in degustazione. Ad oggi, sono già 60 i voli pianificati per il primo anno (tutti sold out, a fronte di un acconto di 8.800 sterline), presumibilmente con partenza da Tolosa, dove Zephalto ha la sua sede, ma è probabile, viste le tantissime richieste, che nei prossimi anni spuntino nuove “basi”, in Nord e Sud America, Australia, Arabia Saudita e Cina.

