In Germania, primo mercato enoico europeo, essere esperti di vino sta diventando di tendenza

Per i tedeschi conoscere il vino sta diventando sempre più importante e la tendenza può essere ben accolta dai produttori italiani dal momento che la Germania è il primo mercato europeo del vino italiano, e il secondo nel mondo dopo gli Usa. Non solo bere per il gusto di bere, ma anche per saperne del mondo del vino e discutere di cantine ed etichette con amici e partner: è lo spaccato di un sondaggio condotto da “Weinfreunde”, sito teutonico specializzato in comunicazione ed e-commerce, realizzato insieme all’istituto di ricerca Appinio, e riportato dalla rivista tedesca “Meininger’s”.

Produttori italiani che esportano in Germania avvisati: ai tedeschi piace bere il vino ed essere ben informati sul prodotto sta diventando una specie di moda. I numeri, del resto, parlano chiaro: stando all’ultimo report Istat sui dati export nel primo quadrimestre 2024, analizzati da WineNews, la Germania è il primo partner europeo e il secondo a livello mondiale, dopo gli Stati Uniti, in quanto ad importazioni di vino italiano con 375,6 milioni di euro (+1,9%). In generale, nel periodo da gennaio ad aprile 2024, le esportazioni di vino italiano, a livello globale, hanno superato i 2,5 miliardi di euro (+7% in valore sullo stesso periodo 2023) ed i 690,76 milioni di litri (+5,8% in volume sul primo quadrimestre 2023): una boccata d’ossigeno significativa dopo le ultime frenate.

L’indagine ha coinvolto oltre 1.500 tedeschi compresi tra i 18 e i 75 anni, bevitori di vino, interrogati sul tema della “conoscenza del prodotto”: il 35,9% degli intervistati ha dichiarato che il vino è un argomento di conversazione frequente tra amici, mentre il 37% ama raccontare ai propri ospiti la bottiglia che stanno servendo. Più della metà (53,5%) trova interessante il tema e i tedeschi hanno detto anche che preferiscono bere vino non solo con gli amici (61%), ma anche con il proprio partner (59%). Il “wein” non è meno importante per i single, anzi: il 41% trova attraenti le persone che hanno una buona conoscenza del vino. Il primo appuntamento in enoteca per “decantare” il proprio sapere su vigneti, cantine, sapori ed etichette diventa, quindi, anche una valida opzione per fare colpo. “Bere vino e parlarne sono due concetti che si integrano bene insieme - spiega Sven Reinbold, responsabile acquisti Weinfreunde - è più divertente quando puoi impressionare le persone con la tua conoscenza del vino”. Secondo il sondaggio, la fascia di età compresa tra i 35 e i 44 anni ha la maggiore competenza sul vino.

