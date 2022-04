In Uk si punta sul trasporto merci via aerea a decollo verticale. E si brinda con Prosecco

Sono in molti a credere (ed investire) in un futuro del trasporto urbano che sarà via aerea anche per le persone, che viaggeranno su taxi volanti, e non più, o non soltanto, via terra. Si sperimenta con le merci, ed a Coventry, in Inghilterra, la startup Urban-Air Port ha, intanto, inaugurato Air-One, il suo primo “vetiport”, una sorta di piccolo aeroporto a decollo verticale, dedicato agli aerotaxi e ai droni per la consegna delle merci. Un’inaugurazione bagnata dal Prosecco Doc Bottega, uno dei marchi italiani più conosciuti nel mondo, e tra i più diffusi nel “travel retail”, soprattutto negli aeroporti “classici”.

La cantina Bottega, spiega una nota, “ha sposato il progetto ed è presente con il brand e con i prodotti nella struttura. E per l’inaugurazione, oggi, è stato servito Bottega Gold, il Prosecco Doc caratterizzato dal bottiglia con livrea dorata. I cartoni di vino, poco prima dell’evento, sono arrivati dal cielo con droni appositamente equipaggiati”.

“Il progetto Urban-Air Port è un salto nel futuro all’insegna della sostenibilità. Pertanto con grande piacere partecipiamo con i nostri vini all’evento di inaugurazione. Brindiamo al pieno successo di questo innovativo tipo di mobilità”, ha dichiarato Sandro Bottega.

