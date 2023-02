In Usa inizia il countdown per il Super Bowl LVII. Da guardare con il suo vino ufficiale

In Italia, il Festival di Sanremo, di scena proprio in questi giorni, è ancora l’evento capace di fermare il Paese e catalizzare l’attenzione del pubblico, della politica e del giornalismo, forte di numeri che parlano di una share superiore al 60% (almeno nelle prime tre serate) e di un valore economico, tra raccolta pubblicitaria e indotto sul territorio, stimato in 60 milioni di euro. Numeri importanti, ma che impallidiscono nel paragone con l’evento mediatico più seguito al mondo: il Super Bowl LVII, la finalissima della Nfl, la lega di football americano, e lega sportiva più ricca al mondo, di scena il 12 febbraio allo State Farm Stadium di Glendale (Arizona), che metterà di fronte i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles.

Un anno fa, lo spettacolo tenne incollati alla tv 170 milioni di telespettatori da tutto il mondo (con picchi di oltre 200 milioni di telespettatori nei soli Usa), e chi ha avuto la fortuna di assistere dal vivo ha pagato, per un biglietto, una media di 7.500 dollari (ma gli ingressi Vip hanno toccato anche i 75.000 dollari). Trenta secondi di spot, a fronte di tanta visibilità, sono costati tra i 5 ed i 7 milioni di dollari: decisamente uno sforzo non alla portata di tutti. Per non parlare dell’half time show, che porta ogni anno sul palco le pop star più popolari del mondo: domenica sera, a fine primo tempo, sarà la volta di Rihanna.

Tra le decine di brand globali che sostengono il Super Bowl nella diretta televisiva su Fox (la Nfl intanto ha superato i 15 miliardi di dollari di incassi complessivi, ndr), ci sono Apple Music, Pepsi, Meta, Nissan e Taco Bell, ma la vera curiosità è che il Super Bowl LVII ha anche un suo vino ufficiale, che accompagna le partite della lega sin da inizio stagione (e lo farà anche per le prossime due): le etichette di Barefoot Cellars, brand della enorme galassia del colosso californiano E. & J. Gallo Winery. Durante la stagione, i fan del football americano hanno trovato i vini di Barefoot in tutti gli stadi della lega, e per la finale ci sarà, all’interno dello stadio di Glendale, una “Barefoot’s Touchdown Tavern”, dove concedersi un buon bicchiere (con il logo del Super Bowl LVII, ovviamente) di vino. Fuori dallo stadio, uno store Barefoot offrirà vino, spritz e cocktail a base di vino, anche in lattine monodose da sorseggiare guardando la partita.

Una partnership, quella tra Nfl e E. & J. Gallo Winery, dal potenziale enorme, che conta su uno spot diventato molto popolare (qui), e che, come ha scritto Stephanie Gallo, Chief Marketing Officer di E. & J. Gallo Winery, “ha raggiunto milioni di persone, anche grazie agli investimenti sui social, avvicinando i fan della Nfl al vino. Con risultati particolarmente importanti tra le donne, che costituiscono il 40% della fanbase del football americano e che, storicamente, preferiscono il vino alla birra. Unire il vino preferito d’America con lo sport preferito d’America, è un abbinamento perfetto, e non vediamo l’ora che arrivi il prossimo autunno per rifare tutto da capo”.

