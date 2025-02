In viaggio con la famiglia con Disney, tra vigneti e sapori della Valle del Rodano e della Provenza

Disney è da sempre sinonimo di divertimento, magia per le giovani generazioni, ma anche di esperienze da vivere e condividere con tutta la famiglia che siano davanti ad uno schermo, in un fumetto o in un viaggio tutto da scoprire. E quando si parla di condivisione e di turismo esperienziale, il wine & food ha un ruolo da copertina, e sovente sono proprio il cibo o una buona bottiglia di vino a “spingerci” a fare le valigie e partire in vacanza. Non sorprende, pertanto, che nel 2026 Adventures by Disney, tra i riferimenti internazionali nei viaggi per famiglie, ha proposto un nuovo itinerario, ovvero una crociera fluviale attraverso il Sud della Francia lungo il fiume Rodano pensata anche per i buongustai. Si potrà navigare da Lione attraverso la pittoresca valle del fiume Rodano e la Provenza (terra di vini iconici), approfondendo storia, cultura, arte, ma anche i sapori e il mondo del vino, attraverso il pacchetto di opzioni messo a punto. Ogni crociera proposta include, infatti, attività per tutta la famiglia, accompagnate dalla narrazione tipica della Disney.

Il nuovo itinerario - di otto giorni e sette notti - a bordo dell’AmaKristina, toccherà le città di Lione, Tain-L’Hermitage, Tournon, Viviers, Avignon, Luberon, Nîmes ed Arles, mete in cui le tradizioni gastronomiche e vitivinicole saranno protagoniste del viaggio. A partire dai piatti tipici di Lione, con la sua cucina rinomata con tanto di tappa al famoso mercato di Les Halles de Paul Bocuse, dove si potranno incontrare i commercianti locali che condivideranno le loro storie e tradizioni culinarie. I wine lovers potranno, invece, incontrare un viticoltore di Beaujolais in un vigneto a conduzione familiare con degustazione, mentre i più giovani avranno la possibilità di esplorare la tenuta con attività ad hoc. E, ancora, l’Hermitage per passeggiare e scoprire i vigneti terrazzati, e la dolce tappa alla Cité du Chocolat, sul sito della storica fabbrica di cioccolato Valrhona, dove i più giovani avventurieri indosseranno i grembiuli per una lezione di preparazione del cioccolato guidata da uno chef. Nella valle del Rodano, altra zona ad alta vocazione produttiva di vino, non può mancare una visita in cantina. Ma la passione per il nettare di Bacco sarà soddisfatta anche da un’introduzione alle tecniche di degustazione nella visita all’Université du Vin nel castello di Suze la Rousse. Vino ma non solo, perché qui il focus sarà anche su prodotti come miele, formaggi e olio d’oliva e i più piccoli impareranno a conoscere le viti e l’uva, mentre assaggeranno i succhi di frutta. Vino fa rima anche con storia, e allora il viaggio proseguirà tra i vigneti di Châteauneuf-du-Pape che sono stati coltivati su richiesta dei papi cattolici residenti ad Avignone fin dal Trecento. Tutto questo senza dimenticare la magia di un brindisi a bordo sulle acque del Rodano al calare della sera. La magia Disney.

