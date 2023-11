InItalia Magazine

Il miglior vino della Top 100 Cellar Selections 2023 è italiano … Viaggi alla scoperta del vino: le mete top dell’enoturismo… Il miglior vino della Top 100 Cellar Selections 2023 stilata da parte della rivista Wine Enthusiast è italiano: si tratta del Brunello di Montalcino. Il Brunello di Montalcino Poggio di Sotto del 2018 è stato inserito al primo posto nella classifica Top 100 Cellar Selections 2023 di Wine Enthusiast. La graduatoria del celebre magazine statunitense è dedicata ai vini che escono dal mercato ma sono da tenere in cantina, in modo da farli evolvere ed esprimere tutto il loro potenziale. La classifica di Wine Enthusiast è formata da vini provenienti da 14 diversi Paesi sparsi in tutto il mondo: questo dato è il segnale di un cambiamento di approccio da parte della rivista che segue a suo modo il cambiamento del mercato. Per stilare la graduatoria, il magazine statunitense ha setacciato un anno di selezioni di cantine, andando a creare un diverso tipo di elenco che valorizza il costo più moderato e il gusto della scoperta. A livello di prezzi, infatti, bisogna tenere presente che 47 dei 100 vini selezionati costano meno di 100 dollari e 18 non superano i 50 dollari. Quelli presenti nell’elenco di Wine Enthusiast sono tutti vini con coerenza e struttura e non sono necessariamente i più grandi e audaci prodotto presenti sul mercato. A proposito del Brunello di Montalcino 2018 di Poggio di Sotto, Danielle Callegari, la firma dall’Italia del magazine specializzato, ha scritto: “Non il più blasonato del suo territorio – si legge su WineNews.it – ma che vino! Un naso terroso e pietroso, tannini robusti e un’acidità infuocata dimostrano la sua longevità”. Dopo aver conquistato gli USA e il Canada, il Brunello di Montalcino si conferma una delle eccellenze italiane più apprezzate al mondo: quello di Poggio di Sotto, cantina che fa parte del Gruppo Collemassari di Claudio Tipa, si guadagna la prima posizione della Top 100 Cellar Selections 2023 di Wine Enthusiast. Dietro al Brunello di Montalcino, vino a cui è stato dedicato un Tempio, si piazza un mostro sacro come l’Unico 2012 di Vega Sicilia. Le etichette italiane selezionate dal magazine specializzato sono diverse: nella top ten, alla posizione numero dieci, l’Amarone della Valpolicella Campolongo di Torbe 2013 di Masi, tra i più importanti nomi del settore. L’Amarone della Valpolicella Classico Fieramonte 2016 di Allegrini, invece, ottiene la posizione numero 23, precedendo un tris di grandi vini piemontesi: il Barolo Mosconi 2019 Pio Cesare, il Gaia & Rey 2020, grande bianco di casa Gaja, una delle cantine simbolo delle Langhe, e il Barolo Vigna Elena Riserva 2017 di Elvio Cogno. Seguono diversi vini della Toscana, a cominciare dal Paleo 2020 de Le Macchiole, uno dei grandi alfieri del territorio prodotto dalla cantina guidata da Cinzia Merli; si prosegue con il Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2020 della Marchesi Antinori, cantina già presente nella Guida Oro I Vini di Veronelli 2024.

Copyright © 2000/2023