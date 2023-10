“Intrepide”, 12 storie di donne del mondo del vino, raccontate dalla wine educator Laura Donadoni

Dodici storie di donne audaci del mondo del vino, tra imprenditrici, vignaiole, enologhe e molte altre professioni: “Intrepide” (Slow Food Editore, 240 pagine, prezzo 8,00 euro) è il terzo libro di Laura Donadoni, giornalista e wine educator, conosciuta su Instagram come “The Italian Wine Girl” (un blog e una community social con oltre 70.000 followers). Il libro indaga, con stile intimista, sociologico e confidenziale, le difficoltà che una donna si trova ad affrontare in un settore ancora a predominanza maschile, restituendo un vero e proprio racconto corale di una comunità di donne che partecipa e definisce il processo di un cambiamento collettivo.

La prima parte del volume è dedicata alle leggende, ovvero le donne che hanno segnato in maniera incisiva il mondo del vino e che incarnano modelli di leadership femminile, suggerendo nuove prospettive su diversi temi: dalla sindrome dell’impostore alla maternità, dal senso di appartenenza o di esclusione alla capacità di tracciare il proprio percorso, nonostante le strade spianate dalla famiglia. Qui trovano spazio le voci di Raffaella Bologna, la regina del Barbera; Chiara Condello, la figlia ribelle di Borgo Condé; Matilde Poggi, la diplomatica del vino; Stevie Kim, l’integerrima guida di Vinitaly; Josè Rallo, l’imprenditrice del futuro di Donnafugata; Dominga Cotarella, che dell'azienda di famiglia non si è limitata a prendere le redini, ma ne ha dato una nuova e chiara visione. Segue poi la seconda sezione del libro, dedicata a quelle che la wine educator Laura Donadoni chiama “compagne di viaggio”: Cristina Mercuri, Federica Ponti, Lavinia Furlani, Cristina Mascanzoni Kaiser, Maria Beretta e Martina Broggio sono donne che hanno realizzato o che stanno cercando di realizzare i loro sogni nel settore enologico, ma nessuna, tra le sei, produce vino o coltiva vigna, una scelta mirata a porre enfasi sulla pluralità delle figure professionali nell'ambito del vino.

Con un’introduzione della saggista e opinionista italiana Maura Gancitano, “Intrepide” vuole essere una vera e propria antologia di ispirazione e incoraggiamento alle nuove generazioni, per un mondo del vino più equo e inclusivo, ma anche un racconto per superare gli stereotipi, come quello del vino rosé in quanto unico affine al gusto delle donne, in una narrazione che svela al lettore storie inedite di personaggi che hanno trovato riscatto nel mondo enologico.



Copyright © 2000/2023