Investire sui vini pregiati, anche senza essere esperti: ecco Vindome, la app per il trading enoico

Investire nei fine wine non è per tutti: per farlo diventare un’attività redditizia ci vogliono una buona dose di conoscenza e qualche risparmio da investire. Magari sui vini italiani che, come rivela il report “The Fine Wine Market in 2020” del Liv-Ex, la piattaforma di riferimento del mercato secondario dei grandi vini del mondo, nell’anno hanno raddoppiato la loro quota di mercato, passata dall’8,8% del 2019 al 15,3%. La domanda, però, è: come si approccia il mercato dei vini pregiati e da collezione, e come si gestisce un portafoglio di investimenti? Di piattaforme ce ne sono diverse, tute pensate, però, per trader professionisti, o comunque scafati. Per i neofiti, invece, un’opzione può essere Vindome, app dedicata all’investimento online in vini pregiati per trader, collezionisti e appassionati, che permette di approcciare uno dei mercati più dinamici e in crescita anche a chi ci si avvicina da neofita. Una vera e propria finestra sul trading, attraverso la quale si ha la possibilità immediata e concreta di acquistare vini o effettuare investimenti, a partire da cifre contenute fino a selezioni del valore di diverse migliaia di euro. Inoltre, l’acquirente gode della più totale libertà: può vendere il vino sul live market o riscattarlo, facendolo arrivare a casa propria in qualsiasi momento, dopo averlo stoccato in sospensione d’Iva nei magazzini Vindome.

La app consente di operare nel mercato del vino da investimento attraverso due tipologie di approccio. La prima è “Collections”, che offre l’opportunità di accedere ad assortimenti di vini suddivisi per budget ed orizzonti temporali d’investimento calibrati. Una modalità ideata principalmente per i neofiti, che consente di conoscere i vini e le principali meccaniche del mercato e di iniziare a creare un portfolio equilibrato di fine wines. “Vindome Live Market” permette invece di operare in un vero e proprio wine market in tempo reale, navigando fra centinaia di eccellenze e dove è possibile acquistare direttamente al prezzo di mercato o fare un’offerta, senza investimenti minimi richiesti.

A rendere tutto funzionale e sicuro, è l’alta tecnologia che permea ogni passaggio del processo. Ciascuna cassa di vino viene etichettata e sigillata con un tag NFC e tutte le transazioni vengono registrate su blockchain, garantendone così la totale inviolabilità. Le casse sono conservate in magazzini localizzati strategicamente in prossimità delle regioni di produzione e dotati di tecnologie avanzate, capaci di garantire temperature, umidità e sicurezza ideali. Il sistema alla base di Vindome prevede inoltre lo stoccaggio in sospensione d’Iva, che dovrà essere versata solo al momento di eventuale riscatto del vino e limitatamente al suo prezzo d’acquisto, non sull’attuale valore di mercato.

“Siamo molto orgogliosi di poter lanciare Vindome in Italia - spiega Ingrid Brodin, ceo e co-founder di Vindome - perché il mercato del trading di vino è in grande espansione, generando ritorni superiori ad altri asset ed è poco influenzato dalla volatilità dei mercati finanziari tradizionali. Per questo, siamo convinti che possa permettere un nuovo approccio negli investimenti. Vogliamo democratizzare e rendere accessibile a chi vi si avvicina per la prima volta operare nel mercato del wine investment e al contempo, offrire uno strumento efficace e funzionale ai più esperti. Tramite la nostra app, offriamo la possibilità di creare e gestire in modo moderno, sicuro e trasparente il proprio portafoglio, attraverso un’esperienza intuitiva ed user-friendly”.

