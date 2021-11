Italia “batte” Francia e Giappone conquistando il primo posto tra le mete gourmand nel mondo

La qualità della vita, l’ottimismo, la creatività che contraddistinguono da sempre il popolo italiano, portano il Belpaese ad essere la meta più desiderata al mondo dal punto di vista turistico e nell’anno segnato ancora dalla pandemia, i viaggi slow e di prossimità, vino e cibo di qualità, fanno esplodere il turismo enogastronomico registrando un +39%. Sono dati che emergono dalla ricerca Ipsos e dalle tendenze di ricerca di Google, presentate nei giorni scorsi a “Bto-Be Travel Onlife”, evento sul turismo e l’innovazione a Firenze.

L’Italia è prima tra le mete più golose nel mondo (49% degli intervistati), seguita a distanza da Francia (22%) e Giappone (16%) ma è anche il Paese più desiderato dal punto di vista turistico, secondo il 40% del campione intervistato da Ipsos per l’indagine “Turismo eno-gastronomico: il rilancio sostenibile dell’Italia”. Tra gli aspetti più rilevanti del nostro Paese al primo posto troviamo la qualità della vita, seguita dall’ottimismo e dalla creatività e capacità di inventiva che contraddistinguono il popolo italiano. L’offerta enogastronomica, la moda e l’arte sono considerati i principali ambasciatori della nostra cultura all’estero. Inoltre, sempre più spesso l’offerta enogastronomica di qualità guida i turisti nella scelta delle mete da visitare . Una degustazione in cantina, un tour in un caseificio o qualche giorno in agriturismo per assaggiare i prodotti tipici del territorio sono in grado di conquistare un po’ tutti. Per ben tre italiani su quattro la presenza combinata di questi elementi è ormai diventata determinante.

Sempre secondo l’indagine Ipsos, la Sicilia guida la classifica delle Regioni che meglio sanno raccontare la propria eccellenza nel campo del food & wine, seguita da Toscana, Emilia Romagna, Puglia e Campania.

Anche secondo “Google Destination Insights” nel prossimo futuro il turismo di prossimità rappresenterà una chiave a livello globale. Nell’organizzazione di una vacanza la sostenibilità è considerata un valore molto importante dall’83% dei viaggiatori e il 61% di essi afferma che la pandemia li ha resi maggiormente sensibili a questo valore. La sostenibilità, è emerso nell’evento promosso da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, e organizzato da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, è tenuta in grande considerazione anche da chi pratica turismo enogastronomico. L’Italia svetta tra le mete gourmand nelle tendenze di ricerca su Google e registra un interesse in crescita: tra gennaio e ottobre 2021 la ricerca di tour enogastronomico segna un +39%mentre quella relativa alle cantine mostra un altro +30%.

