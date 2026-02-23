Italia, superati 1,1 milioni di ettari di superficie forestale certificata

Nel 2025 le foreste italiane confermano un ruolo sempre più centrale nelle politiche di gestione sostenibile, con un’accelerazione che il Rapporto Annuale 2026 del Pefc (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), ente promotore della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale, definisce “un risultato molto positivo” per tutto il sistema. La certificazione forestale raggiunge infatti 1.124.507,48 ettari, superando stabilmente la soglia di 1,1 milioni di ettari e registrando un incremento di 63.447,98 ettari rispetto al 2024, pari a una crescita del +6%. Il consolidamento dell’ecosistema Pefc coinvolge sia la gestione attiva dei boschi sia l’intera filiera di trasformazione, premiata dal secondo miglior risultato di sempre in termini di nuove aziende certificate per la Catena di Custodia, e si arricchisce dell’ingresso nel sistema di tre nuove regioni - Campania, Puglia e Molise - che ampliano ulteriormente la rappresentatività territoriale della certificazione forestale. “Tra i segnali più rilevanti emerge quasi il raddoppio delle superfici interessate dai servizi ecosistemici certificati, dalla tutela della biodiversità alle funzioni climatica, turistico-ricreativa e salutistica, insieme all’aumento del +85,7% delle imprese che producono energia da legno e materiale cellulosico”, segnalano gli analisti. Sul piano territoriale, nel 2025 sono 16 le regioni italiane a presentare almeno una foresta certificata Pefc: il Trentino-Alto Adige guida la classifica con 597.729,69 ettari, seguito dal Piemonte con 103.113,89 ettari e dal Friuli-Venezia Giulia con 102.187,85 ettari. Complessivamente, il Nord concentra 1.000.442,69 ettari certificati, il Centro 108.490,08 e il Sud e Isole 14.086,90 ettari, disegnando una geografia che conferma un modello di gestione forestale sempre più esteso, strutturato e orientato alla sostenibilità.

