Italia terza nell’export agroalimentare in Usa, con 7,3 miliardi di dollari nel 2023

Dopo il Messico e il Canada, l’Italia è il terzo Paese da cui gli Stati Uniti importano più prodotti agroalimentari e bevande. Con un valore di 7,3 miliardi di dollari, l’export food & beverage italiano negli Usa ha superato nel 2023 la Francia, scalzandola dal podio dei maggiori fornitori. A dispetto del cosiddetto “italian sounding” - ovvero i prodotti che richiamano nel nome le tipicità italiane pur essendo in realtà confezionati oltreoceano - gli americani alla copia preferiscono l’originale. Parola dell’Italy-America Chamber of Commerce Southeast (Iaccse), la Camera di Commercio Italiana a Miami che, per dare visibilità alle eccellenze enogastronomiche italiane sull’importante piazza di Miami, organizza l’edizione n. 5 dell’“Authentic Italian Food & Wine Festival” al Country Club di Coral Gables (14-15 maggio), dove 150 importatori, distributori, ristoratori e chef della Florida parteciperanno a incontri, seminari, tasting di prodotti e networking con le imprese italiane.

Nel dettaglio, nelle esportazioni italiane agroalimentari verso gli Usa a farla da padrone è il vino, che nel 2023 ha toccato un valore di 2,1 miliardi di dollari. L’olio d’oliva si conferma un sinonimo di qualità italiana con 706 milioni di export, e in terza posizione troviamo le salse e altre preparazioni alimentari, pari a 633 milioni. La quarta tipologia merceologica più venduta oltreoceano è la pasta (597 milioni di dollari), la quinta è il formaggio (468 milioni), al sesto posto si collocano i prodotti da forno (445 milioni), al settimo le acque (309 milioni). Ottava posizione per le conserve vegetali (302 milioni), nona per i superalcolici (256 milioni) e decima per le carni lavorate (240 milioni). Un altro prodotto caratteristico del made in Italy, il caffè, si colloca all’undicesimo posto con 137 milioni di dollari di esportazioni.

“Per le aziende italiane del food & wine - spiega Nevio Boccanera, executive director Iaccse - “Authentic Italian Food & Wine Festival” è un’ottima opportunità di entrare in contatto con qualificate controparti commerciali, esplorare un mercato in grande crescita e testare i prodotti nel Grand Tasting finale che sarà aperto al pubblico di consumatori locali”. La Florida si sta dimostrando, infatti, un mercato sempre più interessante: con un valore di 3,89 miliardi di dollari nel 2023, le esportazioni italiane verso lo Stato crescono ad un ritmo molto elevato (+12% sul 2022), più della già sostenuta media dell’export Italia-Usa, cresciuto del +5,4% toccando i 72,9 miliardi di dollari complessivi.

Nell’“Authentic Italian Food & Wine Festival” il 14 maggio sarà dedicato alle attività orientative: un primo incontro di orientamento, con l’introduzione al mercato della Florida e le testimonianze di imprese italiane già presenti in questo mercato, e a seguire una visita guidata a gourmet market e punti vendita della grande distribuzione di Miami, per concludere con una cena di networking con autorità diplomatiche e alcuni importatori e distributori selezionati che illustreranno le più recenti tendenze di mercato. Il 15 maggio sarà dedicato, invece, alle attività promozionali e commerciali: due seminari, sul food & beverage sulle navi da crociera e sulla ristorazione di alta qualità di Miami, saranno seguiti da una sessione Trade, con incontri tra espositori e visitatori professionali, per concludere poi con il Grand Tasting, l’evento che apre le porte a un pubblico di food lover, a cui selezionati ristoranti, pasticcerie e gelaterie offriranno assaggi ai visitatori.

Copyright © 2000/2024