Italiani & Champagne, una liason sempre più appassionata: le tendenze dell’Osservatorio Signorvino 

Lo Champagne è sempre più amato dai consumatori italiani, e non solo per festeggiare le grandi occasioni: le bollicine francesi stanno infatti prendendo piede per essere bevute nel quotidiano, grazie alla loro elegante versatilità, che facilita gli abbinamenti a tutto pasto. I dati dell’Osservatorio Signorvino - catena di enoteche nata nel 2012 da un’idea di Sandro Veronesi - mostrano acquisti in grande crescita ed un numero sempre più elevato di richieste, come confermato anche dalle testimonianze raccolte da WineNews alla “Modena Champagne Experience”. Basti pensare che il Belpaese rappresenta il quarto mercato al mondo per le prestigiose etichette francesi, che il 27 ottobre vengono celebrate nello “Champagne Day”.

Signorvino - che oggi conta più di 30 punti vendita ed un canale e-commerce particolarmente attivo, e che tra novembre e dicembre sbarcherà per la prima volta all’estero, a Praga e a Parigi - evidenzia un’evoluzione della categoria delle bollicine, attraverso l’analisi dei venduti (periodo da novembre 2022 al 10 ottobre 2023): il numero di bottiglie vendute (canali retail + ecommerce) della categoria “bollicine” è stato di oltre 400.000, numero che sottolinea come questa sia tra le più scelte dai clienti Signorvino (almeno 1 bottiglia acquistata ogni 3 è una bollicina). Di queste, il 37% è Metodo Classico e il 63% è Metodo Charmat, incidenza che nettamente si inverte se osserviamo il dato a valore. La denominazione che a valore più rappresenta la categoria negli acquisti Signorvino è la Franciacorta, seguita dal Prosecco (prima denominazione a quantità) e immediatamente dopo dallo Champagne. Seguono, un po’ a distanza, Trento Doc, Alta Langa e altri spumanti Metodo Classico.

In un anno di vendite, lo Champagne si è quindi guadagnato il terzo gradino di un podio che ha ancora saldamente nelle prime due posizioni le grandi bollicine italiane. La categoria delle bollicine, tuttavia, grazie alla spinta di questa nuova e importante denominazione caratterizzata da prodotti con un prezzo decisamente alto, ha portato ad un incremento medio valore della categoria del +27%.

Ma chi sono i clienti di Signorvino - che nello “Champagne Day” proporrà nei suoi punti vendita una promo speciale con sconti, tasting al calice e masterclass - a caccia di bollicine? Prima di tutto appassionati con gusti eterogenei, che vanno dal consumo quotidiano alle grandi occasioni. La tipologia di Champagne più richiesta è certamente il Blanc de Blancs, sebbene l’analisi per specifico prodotto ci sveli come le referenze più vendute siano i Vintage delle grandi Maison. Se si concentra l’attenzione solo sui clienti fedeltà del Signorvino Club, osserviamo come lo Champagne riesca a scalare il podio addirittura fino alla seconda posizione della categoria bollicine. Il Franciacorta rimane la denominazione preferita dai clienti loyalty, mentre il Trento Doc si aggiudica la medaglia di bronzo.

Profilando ulteriormente il cliente, si nota una leggera preferenza della Gen Z (clienti dai 26 anni ai 18 anni) nell’optare per le bollicine francesi rispetto alle nostrane. I loro predecessori, i Millennials, staccano , invece, nettamente le scelte di acquisto, prediligendo il Franciacorta fino ad un 15% in più sullo Champagne. Un’ulteriore distinzione la si evince nei dosaggi: i giovani variano il loro gusto verso le tipologie da Brut a Extra Brut, prediligendo più bassi dosaggi, confermando il trend della variazione di un gusto che si sta facendo sempre più distintivo per i nuovi consumatori. Una tendenza che Signorvino segue con decisione: “all’estero - spiega Federico Veronesi, proprietario con la famiglia del brand Signorvino -avremo un assortimento di vini sempre più grande. A Parigi, per esempio, proporremo un’ampia scelta di Champagne mantenendo forte la nostra identità e il nostro obiettivo principale, cioè la valorizzazione dei prodotti e dei fornitori italiani”.

