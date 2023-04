Jennifer Lopez si lancia nel beverage con Delola, linea di Spritz ispirati all’Italia

Il richiamo del food & beverage ha colpito anche Jennifer Lopez: la star americana - cantante, attrice, ballerina, produttrice e imprenditrice di fama planetaria - ha appena lanciato Delola, il suo nuovo brand di bevande alcoliche. Ispirati all’Italia, in particolare alla Costiera Amalfitana (dove JLo trascorre spesso le sue vacanze, tra yacht di lusso e passeggiate, con guardie del corpo e paparazzi al seguito), i drink sono disponibili in tre gusti, rispettivamente a base di vodka, tequila e amaro: per prepararli è sufficiente versarli in un bicchiere pieno di ghiaccio.

JLo è solo l’ultima, in ordine di tempo, delle tante celebrities internazionali che non hanno resistito ad investire in un settore che sembra esercitare una forte attrattiva. Basti pensare a Kylie Minogue, che, con il suo brand Kylie Minogue Wines, ha venduto oltre 8 milioni di bottiglie in 31 Paesi del mondo, e che, proprio in Italia, produce il suo Prosecco Rosé, in partnership con Zonin1821. Ma a produrre vino & Co. sono anche Madonna, Pink, Brad Pitt, Sting, George Clooney, Nicki Minaj, Jon Bon Jovi e molti altri.

Se per ora i cocktail Delola saranno disponibili esclusivamente negli Stati Uniti, la pubblicità è tutta ispirata alla Dolce Vita: nella campagna di comunicazione lanciata sui suoi social (solo su Instagram JLo conta 241 milioni di followers) si vede la cantante mentre sorseggia il drink in un bar della Costiera, sullo sfondo del mare, vestita con un paio di short e una camicia annodata, chiaro omaggio ad un look Sixties.

L’etichetta di Delola è ispirata allo stemma del Bronx, quartiere di New York in cui la popstar è nata e cresciuta e che ha celebrato in numerose sue canzoni. Essendo notoriamente molto attenta alla salute e all’aspetto fisico, Jennifer Lopez ci tiene a far sapere che i suoi prodotti non contengono zuccheri, né additivi: risultano dunque meno calorici rispetto al classico Spritz. Con il debutto di Delola non sono, però, mancate le polemiche: Jennifer Lopez è stata accusata di incoerenza, considerando che si è sempre dichiarata astemia e che suo marito Ben Affleck è noto per i problemi passati di alcolismo.

Copyright © 2000/2023