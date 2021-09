Jovanotti, 55 anni festeggiati con un compleanno in vendemmia

Ci sono vip e artisti che festeggiano il proprio compleanno con grandi feste stappando grandi bottiglie di vino e chi, invece, lo fa vendemmiando, almeno per uno scatto sui social. Come Lorenzo Cherubini, ovvero Jovanotti, uno dei cantanti ed artisti italiani più amati e popolari, che oggi, nel giorno dei sui 55 anni, si è fatto fotografare in vigna dalla moglie Francesca Valiani, condiviso sui social, come Instagram, dove il cantante vanta 1,7 milioni di follower, o Twitter, dove i “seguaci” del “Jova” sono 3,7 milioni. “Oggi si vendemmia!!! gimme 55! com’è quella cosa del vino rosso che migliora con gli anni?”, il testo ironico che accompagna le foto su Instagram, mentre su Twitter il cantante ha approfittato per ringraziare: “grazie degli auguri! non ne ho mai ricevuti così tanti come oggi, è una vendemmia ricchissima di affetto grazie a tutti! #jova55”. Uno scatto, quello di Jovanotti in versione “vigneron”, realizzato con ogni probabilità tra i filari della sua abitazione a Cortona, dove da oltre 20, senza troppo clamore, il cantante coltiva la vite, come raccontato a WineNews addirittura nel 2000 ...

