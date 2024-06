Kylie Minogue festeggia 4 anni da produttrice e lancia un nuovo Prosecco Doc (ancora con Zonin1821)

Un buon modo per festeggiare i suoi primi 4 anni da produttrice e oltre 15 milioni di bottiglie vendute in tutto il mondo: la superstar internazionale Kylie Minogue (in passato intervistata da WineNews), lancia un nuovo Prosecco Doc, in aggiunta al già noto Prosecco Rosé (che in Uk è al n. 1 nella sua tipologia). La nuova etichetta, già disponibile nel Regno Unito da Tesco, Morrisons e sul suo sito, è prodotta, come già il Rosé, da Zonin 1821 nelle colline venete.

La collaborazione risale alla visita della star della musica - che ha venduto nella sua carriera 80 milioni di dischi - a Gambellara, quartier generale del gruppo, dove ha potuto incontrare la famiglia Zonin, trascorrere del tempo con loro in cantina e nei vigneti: questo legame è divenuto una partnership che ha portato alla produzione dei suoi Prosecco Doc. “Come azienda e come famiglia, siamo lieti di poter celebrare questo grande traguardo con Kylie - afferma Francesco Zonin, vicepresidente del Gruppo Zonin1821 - è stato un grande piacere poterla accogliere nella nostra storica sede di Gambellara, accompagnarla alla scoperta della nostra azienda di famiglia e condividere con lei la cultura vitivinicola made in Italy che custodiamo da oltre 200 anni”.

Fondato nel maggio 2020, il marchio “Kylie Minogue Wines” (distribuito da Benchmark Drinks) è disponibile in 31 Paesi, ottenendo un notevole successo con un portafoglio di 9 vini, oltre ad importanti riconoscimenti, tra cui 3 Ori ai prestigiosi “Drinks Business Wine Awards”.

