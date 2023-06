La As Roma brinda con Valdo Spumanti, “official wine supplier” dei giallorossi

Le partnership tra produttori di vino e squadre di calcio, in Italia, sono sempre più frequenti e strutturate. E se Bottega, fornitore ufficiale del Napoli campione d’Italia, nei giorni scorsi ha lanciato la bottiglia di Prosecco Doc celebrativa per la vittoria scudetto da parte dei Partenopei, ora arriva la special edition Cuvée di Boj Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg firmata da Valdo Spumanti, una delle cantine leader del Prosecco Superiore di Valdobbiadene, per celebrare la storia della Roma, la squadra guidata da Josè Mourinho, di cui è “Official Wine Supplier”. Nuovo step di un accordo pluriennale, che vede gli spumanti della linea “I Magredi” protagonisti dei brindisi nell’aree vip dell’hospitality dello Stadio Olimpico per accompagnare le partite della As Roma e negli eventi ufficiali, in Italia e all’estero. La Valdo svilupperà, inoltre, una linea dedicata di vini e spumanti: “Valdo per AS Roma”.

“Proprio in concomitanza dei momenti finali della stagione, da questa settimana sono cominciate le vendite di questa Cuvée di Boj è il Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg molto attesa dai tifosi e da tutti gli appassionati di calcio e sono partite le consegne dei pre-order nei locali e nell’horeca, dove sarà possibile assaporarne il gusto raffinato. Nel rispetto del motto “Valdo e As Roma, insieme nei momenti che contano” nato per suggellare la collaborazione tra la squadra e l’azienda, la nuova cuvée vuole rappresentare il miglior brindisi per i tifosi e per tutti per accompagnare momenti di gioia e di passione, come solo il calcio può dare”, spiega una nota della cantina, legata alla Roma anche da “un’età” comune, visto che entrambe le società stanno per compiere il loro primo secolo di storia, poiché Valdo nasce nel 1926 e l’Associazione Sportiva Roma nel 1927. E chissà che un primo grande brindisi non possa già arrivare domani sera, quando la Roma sfiderà il Siviglia nella finale di Uefa Europa League a Budapest ...

