La bellezza della natura nei territori italiani, si rivela nel rapporto tra il vino e l’arte

Un percorso che fonde la bellezza del paesaggio siciliano con la creatività di rinomati artisti nazionali e internazionali, creando un’esperienza immersiva che celebra l’interazione tra natura, vino e arte: si chiama “Costellazione d’arte”, il nuovo progetto di arte contemporanea di Planeta, nato da un’idea di Valentina Bruschi, Vito Planeta e Ignazio Mortellaro. Lo sfondo, è Buonivini la Tenuta di Noto della griffe siciliana, tra le artefici del “rinascimento” della Sicilia del vino e tra le pioniere nell’unire il vino all’arte, prima cantina, tra le tantissime iniziative ideate dalle aziende di tutta Italia che raccontiamo su WineNews, ad esser diventata una “residenza d’artista”.

È qui che è possibile ammirare le opere open air realizzate da Claire Fontaine (Patriarchy = CO2), Petra Feriancová (Vertebra) e Ignazio Mortellaro (Primo punto dell’Ariete), che dialogano armoniosamente con il paesaggio agricolo e la caratteristica terra bianca e calcarea della parte più a Sud della Val di Noto (la “culla” del Nero d’Avola, meta di uno degli ultimi viaggi in Sicilia di WineNews). Queste installazioni offrono ai visitatori un’esperienza unica, sottolineando la simbiosi dialettica tra arte contemporanea e ambiente naturale, dove il paesaggio agricolo e antropizzato dall’uomo diventa il terreno di un incontro tra elementi diversi. Nella cantina e nell’antico palmento, si possono ammirare i lavori di altri artisti, tra cui Emiliano Maggi (I canzonieri), Giuseppe Buzzotta (Senza Titolo) e Pietro Ruffo (Senza Titolo). Alcune di queste opere sono state create durante la residenza nomade “Viaggio in Sicilia”, iniziativa che da vent’anni porta gli artisti ad attraversare i vari territori di Planeta, quasi a circumnavigare il perimetro della Sicilia, ispirando nuove creazioni legate a questa straordinaria esperienza.

“Costellazione d’arte” è un invito a esplorare nuovi significati e connessioni tra gli esseri umani e il paesaggio attraverso sculture, installazioni e interventi site-specific in un contesto dove l’eccellenza vinicola e l’arte contemporanea si mettono in dialogo. Come avverrà stasera, nella notte di San Lorenze e delle stelle cadenti.

