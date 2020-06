La Cantina dell’Anno? Cantine Lunae Bosoni. Miglior Vino? Barolo Sarmassa 2015 di Marchesi di Barolo

Il vino tornerà nei calici dei grandi eventi, e i produttori ad incontrare buyers, stampa e professionisti del settore, come già stanno facendo, nella fase 3 dopo l’emergenza Covid-19, con gli eno-appassionati, nelle cantine che hanno riaperto le porte e in eventi in versione “piccola e ristretta”, ma che sono comunque un buon segnale. Intanto, tra reale e virtuale, ma anche nella classica versione cartacea, anche il mondo delle guide va avanti. A metterci la firma, Vinitaly, che, aspettando “Wine2wine Exhibition”, la prima grande kermesse del sistema-vino italiano post Covid-19, promossa da Veronafiere (Verona, 22-24 novembre, con il prologo di “Opera Wine”, il 21 novembre), svela i suoi migliori vini e cantine. Lo fa, con 5StarWines, la selezione annuale che anticipa di pochi giorni Vinitaly - con la giuria che di professionisti internazionali che avrebbe dovuto riunirsi a Verona, e lo ha fatto in “versione agile” e online da tutto il mondo, giudicando migliaia di bottiglie - e con 5StarWines-the Book 2021, la guida che li racconta, e che premia la Cantina dell’Anno - Gran Vinitaly 2020, le Cantine Lunae Bosoni, ed il Miglior Vino 2020, il Barolo Docg Sarmassa 2015 della griffe Marchesi di Barolo.

Ma ci sono anche il Miglior Rosso, il Taurasi Docg Riserva “La Loggia Del Cavaliere” 2013 della Tenuta Cavalier Pepe, ed il Miglior Bianco, il Colli Di Luni Doc Vermentino “Etichetta Nera” 2019 delle Cantine Lunae Bosoni, e, ancora, il Miglior Rosato, Salento Igp Rosato “Metiusco” 2019 della Vinicola Palamà, ed il Miglior Vino Dolce, il Cinque Terre Schiacchetrà Dop 2018 dell’azienda Possa. Le migliori bollicine? Il Lambrusco Mantovano Doc Frizzante Secco “Rays” 2019 di Montaldo, Miglior Vino Frizzante, e il Trento Doc Spumante Extra Brut Riserva “Erminia Segalla” 2010 di Fratelli Pisoni. E se queste sono le etichette che hanno ottenuto il massimo punteggio, la Guida raccoglie tutti i vini che hanno ottenuto un punteggio di almeno 90/100.

