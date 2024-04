La caponata siciliana è la “star” della Giornata Internazionale delle Cucine Italiane 2024

Tra le pietanze simbolo del Mediterraneo, da mangiare come piatto unico, ma anche contorno o antipasto (magari sopra ad una fetta di pane), strettamente legata al suo territorio, la Sicilia, ma apprezzata in tutto il mondo, con i suoi accenti agrodolci e la capacità di mettere tutti d'accordo, vegetariani e non, grazie a delle varianti infinite. Sarà la caponata la “star” dell’edizione n. 15 dell’International Day of Italian Cuisines (Idic), evento celebrato in tutto il mondo il 18 maggio, in occasione della “Giornata della Ristorazione”. Nata nel 2008 “come reazione alla contraffazione sistematica della cucina italiana e dei prodotti agroalimentari made in Italy”, la Giornata Internazionale delle Cucine Italiane vuole “tutelare il diritto dei consumatori internazionali ad una cucina italiana autentica e di qualità quando entrano in ristoranti etichettati come “italiani”. A promuoverla è il network itchefs-Gvci (Gruppo Virtuale Cuochi Italiani), una rete di professionisti della cucina italiana che opera in 70 Paesi.La “Giornata della Ristorazione - Per la cultura dell’ospitalità italiana” è invece un’iniziativa ideata da Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) per valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana. Il piatto ufficiale dell’Idic 2024 è quindi la caponata alla siciliana che si aggiunge così alla serie di piatti tradizionali o altamente rappresentativi della cucina del Belpaese, dalla carbonara al ragù bolognese, dal pesto alla genovese al tiramisù, dalla zuppa di ceci di Leonardo da Vinci ai tortellini in brodo di Pellegrino Artusi e all’“Insieme Armonico” di Gualtiero Marchesi.

“La scelta della caponata, non a caso un piatto vegetariano, è un doveroso omaggio alla Sicilia, non ancora onorata dalla Idic, immenso patrimonio della cucina regionale italiana”, dice Mario Caramella, executive chef del Grand Hyatt Gurgaon (India), dove si trova anche la trattoria “Cena Pranzo”, e presidente Forum Gvci 2001. La caponata, la cui origine si perde nella notte dei tempi, ha almeno 37 varianti censite nella sola Sicilia, comprese la catanese, la palermitana, la trapanese e la ragusana.“Ancora una volta e con convinzione, noi chef e ristoratori di tutto il mondo inseriremo nei nostri menù, in quel giorno, la caponata alla siciliana secondo la ricetta ufficiale Idic e aderiremo allo stesso tempo alla Giornata della Ristorazione”, aggiunge Paolo Monti, chef patron di “Ama Ristorante Hong Kong” e tra i fondatori di itchefs-Gvci. I cuochi siciliani saranno in prima fila nella celebrazione, da Alessandro Miceli (Amunì - Dubai) a Fabio Cappellano, animatore del network Qualitalia in Olanda, con i ristoranti “Tartufo”, “Limone” e altri sei nelle principali città olandesi. Per Rosario Scarpato, fondatore e direttore della Idic, “la celebrazione della ristorazione italiana fuori dall’Italia ha un’altissima valenza culturale e di marketing: all’estero il ristorante italiano autentico è un’istituzione di promozione dei prodotti, del turismo e dello stile di vita italiano”.

