La collezione “estate-autunno” del vino italiano in sfilata in Usa. Anche con James Suckling. Tante le cantine sotto i riflettori di “Great Wines Italy Nyc” 2024 (4-5 settembre), ad aprire gli eventi americani, che vedranno protagonisti i vini italiani, dove la novità più importante sarà “Vinitaly Usa”, organizzato da Veronafiere, Ice e Camera di Commercio di Chicago, nella città dell’Illinois, il 20-21 ottobre, preceduta da “Sip of Italy” by “Wine Enthusiast”, il 10 settembre, a New York, che, poi, dal 17 al 19 ottobre, ospiterà anche la classica “New York Wine Experience” 2024 by “Wine Spectator”, edizione n. 43, in attesa degli eventi di “Vinous” by Antonio Galloni, da “Vinous Icons”, di scena, a Miami, il 23 e il 24 novembre, e guardando già al 2025, la ormai tradizionale “Festa del Barolo”, dal 29 gennaio al 1 febbraio, a New York, e con il debutto di “Vinous Icons: Italy” n. 1, in programma il 16 e il 17 maggio 2025, ancora a New York.

Ma la “Grande Mela”, già il 4 e 5 settembre, all’Altman Building, a metà strada tra l’Empire State Building e Union Square, come detto, vedrà 163 cantine del Belpaese protagoniste dell’evento del celebre critico americano, James Suckling (coautore della guida “I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia” del “Corriere della Sera”, con Luciano Ferraro, ndr), già sold-out, e che vedrà alternarsi ai banchi di assaggio nomi come, tra gli altri, Borgo Conventi, Nino Negri, Chiarlo, Farina, Masi, Perla del Garda, Tenuta Sant’Antonio, Val d’Oca, Zymē, Altesino, Banfi, Bibi Graetz, Castello di Albola, Collemassari, Eredi Fuligni, Isole e Olena, Piccini 1882, San Polo, Tenuta di Bibbiano, Terre Nere, Uccelliera, Valdicava, Cantine del Notaio, Feudi di San Gregorio, Di Majo Norante, Bocca di Lupo, Cantina Santadi, Cusumano, Jermann, Allegrini, Nino Franco, Pasqua, Sartori di Verona, Tedeschi, Zaccagnini, Famiglia Cotarella, Cantina Vignaioli di Scansano, Casanova di Neri, Giodo, Petrolo, Poggio al Tesoro, Poggio Antico, Tenuta di Artimino, Librandi e non solo.

