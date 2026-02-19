La cucina conquista anche i fumetti con “I Tre Forchettieri”, una nuova parodia in salsa disneyana

Negli ultimi anni la cucina è diventata uno dei grandi filoni narrativi amati dagli italiani, complici la crescita dei social dedicati al cibo, la popolarità degli chef-star e un generale entusiasmo per tutto ciò che ruota attorno ai fornelli. Dentro questo scenario arriva, in edicola, il numero 3665 di Topolino, che propone una nuova parodia intrecciando il gusto per il racconto gastronomico, con un classico della letteratura: “I tre Forchettieri”, reinterpretazione disneyana in due puntate del celebre romanzo “I tre moschettieri” di Alexandre Dumas. La storia - riporta l’Ansa - firmata dal fumettista Sergio Badino e illustrata dal fumettista Alessandro Perina con una copertina del fumettista Francesco D’Ippolito e dell’artista Andrea Cagol, trasporta i lettori nella Quacktogna del XVII secolo, tra duelli, intrighi di corte e ironiche invenzioni tipiche dello stile disneyano.

Il Protagonista è Ciccio D’Artagnam, giovane e appassionato buongustaio deciso a entrare nel prestigioso corpo dei Forchettieri del Re, accompagnato dalla fidata capretta Billaume e da tre compagni tanto valorosi quanto improbabili: Sfortunathos, Nontisopporthos e Archimedemis. Tra colpi di spada e colpi di forchetta, inseguimenti rocamboleschi, complotti di palazzo e banchetti esagerati, il gruppo si ritrova a difendere l’onore di Re Paperigi XIV e della regina Anatreux dalle trame del perfido Commensale Rockelieu e della temibile Milady De Spell.

Una nuova avventura che unisce cappa e spada, umorismo e passione culinaria, dimostrando come il mondo di Topolino continui a giocare con i generi e a reinterpretarli con freschezza, conclude l’Ansa.

