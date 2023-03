La famiglia Pinault starebbe per “cedere” lo Champagne Henriot: lo aveva acquisito a settembre 2022

Sembrerebbe durata solo pochi mesi la liason tra la famiglia Pinault, a capo di Kering, uno dei più importanti poli del lusso internazionale, e lo Champagne Henriot: dopo averlo acquisito a settembre 2022, tramite la propria holding Artémis Domaines (società che raccoglie le aziende di vino del gruppo, da Château Latour a Bordeaux a Clos de Tart in Borgogna), sarebbero in corsa le trattative per rivenderlo. A comprarlo, riporta il magazine francese Vitisphere, potrebbe essere Terroirs et Vignerons de Champagne (Tevc), portafoglio di brand che già include Nicolas Feuillatte, Castelnau e Abelé. L’acquisizione dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2023.

L’accordo con cui lo scorso anno Artémis Domaines, la holding della famiglia Pinault (che con Kering possiede brand luxury dell’alta moda, come Balenciaga, Boucheron, Gucci, Yves Saint Laurent e molti altri) aveva acquisito i marchi del gruppo Maisons & Domaines Henriot (che comprendono tra gli altri Bouchard in Borgogna, la tenuta William Fèvre a Chablis e la proprietà Beaux Frères in Oregon) era stato definito la “fusione del decennio”. Un idillio già terminato almeno per riguarda lo Champagne Henriot: la famiglia Pinault avrebbe deciso di puntare, invece, su Jacquesson (40 ettari vitati, da cui vengono prodotte ogni anno 300.000 bottiglie), di cui ha acquisito la totalità delle quote a gennaio 2023.

Tevc è una cooperativa che riunisce 6.000 viticoltori in Champagne, coltivando quasi 3.000 ettari di vigneti: è nata alla fine del 2021 dalla fusione tra il Nicolas Feuillatte Wine Center e la Cooperativa Regionale dei Vini di Champagne. Secondo le stime, il gruppo Tevc punta a un fatturato di 280 milioni di euro nel 2022, con gli Champagne Nicolas Feuillatte (11,2 milioni di bottiglie commercializzate all'anno), Castelnau (450.000 bottiglie) e Abelé (130.000 bottiglie).

