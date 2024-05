La fiamma olimpica passerà a Bordeaux per celebrare il vino, “la nostra Torre Eiffel”

Sarà la Francia una delle grandi protagoniste dell’estate grazie alle Olimpiadi di Parigi (dal 26 luglio all’11 agosto), l’evento sportivo più importante che mostrerà al mondo anche le bellezze ed i punti di forza d’Oltralpe. Ovviamente, quando si parla di Francia, uno dei primi aspetti che vengono in mente riguarda il vino, grazie alle sue etichette simbolo e forte di una leadership inattaccabile in quanto a valore di prodotto.

Non sorprende, pertanto, che i Giochi Olimpici rendano omaggio al mondo del vino e lo faranno con il passaggio della fiamma olimpica, a partire da giovedì 23 maggio, come riporta il sito specializzato “Vitisphere”: un tour che parte in Gironda, in terra di Bordeaux, sotto il segno del vino, per toccare Saint-Émilion, la Cité du Vin e Lormont, i vigneti urbani di Mérignac e Pessac, lo Château Cheval Blanc, di proprietà di Lvmh. A differenza del resto del percorso, si tratterà di una “sequenza privata” che non sarà aperta al pubblico, come ha annunciato Bernard Lauret, sindaco di Saint-Émilion.

Tra i protagonisti ci sarà, dunque, il colosso del lusso Lvmh, sponsor premium dell’evento, che abbraccia con marchi storici il comparto wine & spirits, con la torcia olimpica che il 30 giugno passerà davanti a Moët & Chandon ad Epernay, nella territorio dello Champagne. Un “itinerario bordolese” con i vigneti sotto la luce dei riflettori, dai castelli di Pape Clément e Bellegrave a Pessac alla Gaffelière a Saint-Émilion. Si tratta di un “viaggio realizzato con i Comuni, la Prefettura e Parigi 2024 attorno al patrimonio vitivinicolo. Il vino a Bordeaux è la nostra Torre Eiffel”, ha spiegato Christine Bost, presidente Bordeaux Métropole.

