“La forma del cuore” di Parmigiano Reggiano in aiuto dell’Africa: raccolti 3.825 euro all’asta

Una rarità assoluta per la gioia dei collezionatori e, soprattutto, per un’opera di bene: una forma di Parmigiano Reggiano di 21 anni (“La forma del cuore”) è andata all’asta nel “World Cheese Awards”, i campionati del mondo di scena ad Oviedo, in Spagna, nei giorni scorsi. La preziosa forma di Parmigiano, unica nel suo genere in quanto generalmente stagionato per 24, 36, 40 e 48 mesi, ha raccolto la cifra di 3.825 euro.

Il Parmigiano Reggiano in questione vide la luce in aprile 2000 dalla Latteria Sociale di Tabiano, in quel periodo guidata dal defunto Erio Bertani. Parliamo di una delle prime forme ad essere certificate “Prodotto di Montagna - Progetto Qualità Consorzio” dal Consorzio Conva, responsabile della tutela e della promozione dei prodotti dell’Appennino. La forma fu successivamente acquistata dallo stesso Erio Bertani, che l’aveva conservata nel proprio magazzino fino al 2018, quando la moglie Susetta Sforacchi e i figli hanno deciso di donarla in beneficenza in memoria del marito.

Tutto il ricavato dell’asta verrà donato a due progetti di solidarietà, “Aiutiamo il mondo” di Padre Marco Canovi e “Mama Sofia”, fondata da Zakia Seddiki moglie del compianto ambasciatore in Congo, Luca Attanasio. I proventi dell’asta donati all’Onlus di Padre Canovi contribuiranno alla costruzione di un Centro Medico pediatrico ad Apeitolim, che è già in fase di realizzazione e che sarà completato entro il 2022. In particolar modo le risorse serviranno per reclutare e formare personale per il centro oltre che per acquistare apparecchiature mediche. L’organizzazione Mama Sofia sostiene invece donne e famiglie in situazioni di gravi difficoltà in Congo fornendo assistenza sanitaria, acqua pulita e libri scolastici per i bambini. I proventi dell’asta donati a “La Forma del Cuore” finanzieranno il Centro Medico Mama Sofia, il primo dedicato a combattere la malnutrizione a Boma e che garantirà sostegno medico ad almeno 100 bambini ogni anno.

La “Forma Del Cuore” è un progetto creato dalla Nazionale del Parmigiano Reggiano, un’associazione di caseifici di Parmigiano Reggiano che promuovono il prodotto in Italia e all’estero in collaborazione con il Consorzio. E che ha colto risultati importanti nel “World Cheese Awards”. Il Parmigiano Reggiano ha vinto 126 medaglie (con il record storico di 7 medaglie Super Gold, 6 delle quali vinte dai caseifici aderenti alla Nazionale, che ha conquistato 111 medaglie in tutto). È il Parmigiano Reggiano il formaggio più premiato al mondo.

Copyright © 2000/2021