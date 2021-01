La Francia svela la Michelin 2021: in una ristorazione in letargo, guidano donne e giovani

Se la ristorazione italiana è ancora in mezzo al guado di colori a semaforo e aperture a metà, in Francia il settore è fermo da ottobre, e tale resterà almeno fino a febbraio. Una decisione netta, quella del Governo Macron, che ha deciso per un lungo letargo, da cui chissà come e quando ne usciranno gli chef d’Oltralpe. Che, comunque sia, oggi sono tornati a vivere - da protagonisti - uno dei riti più attesi, la presentazione della Michelin France 2021, la più prestigiosa guida alla ristorazione, in quella che, in fin dei conti, è la sua casa. Presentata, per l’occasione, dallo spettacolare secondo piano della Tour Eiffel, che ospita il suggestivo Jules Verne, guidato dallo chef Frédéric Anton. Da quassù, il panorama della ristorazione francese, che lavora da settimane solo con delivery e asporto, è fatto sempre più di giovani, donne e chef di ogni angolo del mondo, interpreti di un momento di enorme cambiamento.

Che si concretizza in ben 54 ristoranti capaci di conquistare la prima stella Michelin - tra cui l’italiano Antonio Salvatore Rampoldi, a Monaco - ed in un nuovo tre stelle, il marsigliese Alexandre Mazzia, con il suo “AM”, che, in soli sei anni, è passato dal primo al terzo “macaron”. Un’ondata di novità che si somma ai ristoranti che hanno ottenuto la stella verde che, come avvenuto per l’edizione italiana, premia la coscienza ecologica in cucina. In tutto, sono 638 le tavole stellate di Francia. I tre stelle stelle salgono a 30, i due stelle diventano 74 e gli stellati ben 534.

Il direttore internazionale delle guide Michelin, Gwendal Poullenec, ha sottolineato la “rivoluzione nella sommellerie francese, sempre più attenta alle produzioni biodinamiche ed ai piccoli produttori di vino e, in generale, alle nuove generazioni che si stanno dedicando alla viticoltura. Inoltre, già lo scorso anno la guida ha premiato la gastronomia più lungimirante e attenta all’ambiente ma da quest’anno, con le stelle verdi, premiamo chi - e sono tanti - è passato all’azione e dimostra una concreta presa di coscienza ecologica. In generale questa edizione si dimostra una guida attenta al dinamismo delle nuove generazioni, che premia le diversità e le nuove energie”.

Sono due, invece, i nuovi bistellati: Marsan, aperto a Parigi da Helene Darroze nel 2019, e La Merise di Cedric Deckert, a Laubach, in Alsazia. Tra i premi speciali, quello alla sala a Marion Denieul (Maison Tiegezh, a Guer), quello all’accoglienza a Delphine Alemany (La Closerie, ad Ansouis), quello alla miglior sommelier a Vanessa Massè (Pure & V, a Nizza). Il riconoscimento al giovane chef dell’anno è andato a Mory Sacko (Mosuke, a Parigi) e Coline Faulquier (Signature, a Marsiglia), entrambi anche nel novero dei neostellati.

I 30 ristoranti tre stelle Michelin di Francia

Mirazur - Menton

De Luois XV - Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris - Monte-Carlo

La Vague d'Or - cheval Blanc St. Tropez - Saint-Tropez

Le 1947 - Courchevel

René et Maxime Meilleur - Saint-Martin-de-Belleville

Flocons de Sel - Megève

Cristophe Bacquié - Le Castellet

AM par Alexandre Mazzia - Marsiglia

Le Petit Nice - Marsiglia

Le clos de Sens - Annecy

L'Oustau de Baumanière - Les Baux-de-Provence

Pic - Valence

Régis et Jacques Marcon - Saint-Bonnet-le-Froid

Georges Blanc - Vonnas

Maison Lameloise - Chagny

Troisgros - Le Bois sans Feuilles - Ouches

Auberge du Vieux Puits - Fontjoncouse

Assiette Champenoise - Reims

L'Ambroisie - Parigi

Guy Savoy - Parigi

Kei - Parigi

Arpège - Parigi

Alléno Paris au Pavillon Ledoyen - Parigi

Épicure - Parigi

Alain Ducasse au Plaza Athénée - Parigi

Le Cinq - Parigi

Pierre Gagnaire - Parigi

Le Pré Catelan - Parigi

Les Prés d'Eugenie - Michel Guérard - Parigi

Focus - Michelin France 2021: i nuovi stellati

Il nuovo tristellato

AM, Marsiglia

I nuovi bistellati

Marsan, Parigi

Le Merise, Laubach

I nuovi stellati

Reflet d’Obione, Montpellier

Au Gourmet, Drusenheim

Mickael Feval, Aix en Provence

Miraflores, Lione

Roza, Nantes

Ona, Arès

La Table de Antonio Salvatore, Monaco

Mosuke, Parigi

Pastis, Montpellier

Signature, Marsiglia

Auberge du Pont, Pont du Chateau

L’Observatore de Gabriel, Bordeaux

Castel Marie Louise, La Baule

Le Cerisier, Lille

Villa Salone, Salone en Provence

Le Manoir de la Regate, Nantes

La table de Nazere, Avezan

Au Crocodile, Strasburgo

La Salle a Manger du Chateau de Mazan, Carpentras

Moulin de Rosmadec, Pont Aven

La Fantin Latour, Grenoble

La Bistronomique, Manosque

Leclere, Montepellier

Trente trois, Parigi

Cibo, Digione

Les Agitateurs, Nizza

Gaya di Pierre Gagnaire, Parigi

La Rotonde, Annecy

Opido, Tours

La Mere Germaine, Chateauneuf du Pape

Le Jardin secret, Strasburgo

Auberge du cep, Florie

Colette, Saint Tropez

Vincent Favre Felix, Annecy

Auberge Pomp’poire, Azey le Rideau

Chateaux da massilan, Uchaux

Domaine du Colombier, Malataverne

Duende, Nimes

Rustique, Lione

Les Plaisirs gourmands, Strasburgo

Ochre, Reuil Malmaison

L’Ardoise du marche, Boulleret

La Vieille tour, Cellettes

Le Panoramic, Tignes

Le Verbois, Chantilly

Pantagruel, Parigi

Les Foudres, Cognac

Les Sources de fontbelle, Angouleme

Louroc, Antibes

Oxte, Parigi

Shabour, Parigi

L’Or Bleu, Theoule sur Mer

Pollen, Avignone

Le Donjon, Etretat

