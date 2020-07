La Juve dei record brinda allo scudetto, ancora, con il Trentodoc Ferrari

La Juve dei record brinda, ancora, con il Trentodoc di Ferrari, eccellenza assoluta della spumantistica italiana. Scudetto n. 9 consecutivo, quello 2019-2020, per i bianconeri di Ronaldo e Dybala, dopo il successo di ieri sera per 2-0 contro la Sampdoria, brindisi d’eccezione con il Ferrari Maximum Blanc de Blancs, ultimo nato della maison trentina, che da anni firma l’“Official Sparkling Wine” della squadra più titolata d’Italia.

Rinnovando un sodalizio storico, quello tra le bollicine di Ferrari ed il grande calcio italiano, immortalato anche nella iconica immagine della magnum con cui Pablito Rossi brindò alla vittoria dell’Italia nel “Mundial” del 1982. E che negli ultimi anni, complice la incredibile striscia di vittorie consecutive in campionato dei bianconeri, ha fatto con costanza il giro del mondo. Anche attraverso i social, con due hastag che si legano benissimo insieme: #Stron9er, lanciato dalla Juve, e #ToTheMaximum, claim di casa Ferrari. Per un brindisi d’autore, quello tra “Cr7”, “La Joya”, Sarri, De Light, Buffon e compagni, che idealmente vuole essere un brindisi di augurio a tutta l’Italia che vince e che cerca di ripartire.

