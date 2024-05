La Juventus torna a vincere, con la Coppa Italia, ma il brindisi è sempre quello firmato Ferrari

Trionfo che vai, bollicina che trovi. E, da anni, a bagnare i brindisi delle vittorie delle Juventus è lo spumante di Ferrari, icona del Trentodoc e da molti anni legatissimi al club bianconero, tanto da aver aperto di recente anche il Ferrari Sparkling Club all’Allianz Stadium. Ovviamente, le bollicine trentine della famiglia Lunelli non sono mancate, anzi sono scorse a fiumi, ieri allo Stadio Olimpico di Roma, dove la Juventus guidata da Max Allegri, battendo l’Atalanta, ha vinto la sua Coppa Italia n. 15, con brindisi sul campo e negli spogliatoi per Dusan Vlahovic, autore del gol vittoria, e compagni, che hanno celebrato con lo spumante ufficiale della Juventus. E, con Ferrari, che ha dedicato ai campioni juventini speciali bottiglie formato Jeroboam personalizzate con la coccarda di Coppa Italia, appositamente create per l’occasione.

