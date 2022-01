La “London Wine Fair” fa un passo indietro e sceglie le nuove date: 7-9 giugno

La “London Wine Fair” fa un passo indietro, e dopo lo slittamento della ProWein (Dusseldorf, 15-17 maggio), “cede” alle necessità di un calendario diventato improvvisamente troppo fitto, riposizionandosi, non senza una coda polemica durata giorni, al 7-9 giugno. Una decisione sofferta, come si evince dalla nota della fiera londinese, ma inevitabile, nonostante le date della “London Wine Fair” fossero note da tempo: la concomitanza delle due fiere, infatti, avrebbe messo espositori, agenti e importatori di fronte ad una spiacevole scelta tra le due. La riprogrammazione, per quanto forzata, porta comunque un aspetto positivo: la “London Wine Fair” arriverà subito dopo il “Platinum Jubilee” (2-5 giugno), che accenderà i riflettori di tutto il mondo su Londra.

A meno di ulteriori scossoni, che al momento appaiono poco probabili, e mutamenti - in senso negativo - dello scenario pandemico, che ci auguriamo ovviamente non avvengano, ogni pezzo nel puzzle del calendario dei grandi eventi del vino - non solo internazionali - sembra quindi andare al proprio posto. Il primo appuntamento in programma, in ordine di tempo, nonostante il mezzo milione di contagi registrato due giorni fa in Francia, il Vinexpo Wine Paris, confermatissimo dal 14 al 16 febbraio 2022, dove sono attesi ben 20.000 visitatori e 2.800 espositori da 32 Paesi diversi, e l’Italia dietro solo alla Francia per numero di aziende e consorzi presenti. Quindi, nell’ordine, il debutto di “Sana Slow Wine Fair”, a Bologna, dal 27 al 29 marzo 2022, poi Vinitaly, la più importante fiera del vino italiano, confermata nelle sue date del 10-13 aprile a Verona e, come detto, la ProWein di Dusseldorf che, come da anticipazioni WineNews, poi confermate, è stata riprogrammata da Messe Dusseldorf dal 15 al 17 maggio.

Copyright © 2000/2022