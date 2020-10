La Maison Henri Giraud, un pezzo di storia dello Champagne, a sostegno dei boschi di Francia

Si dice spesso che i produttori di vino sono i custodi del loro territorio, ben oltre i confini della propria azienda. Affermazione che si concretizza in decine di case history, con le cantine, soprattutto ma non solo nel Belpaese, che oltre a rendere bello il paesaggio agricolo, si prendono cura di beni comuni, oasi naturali e paesaggistiche, monumenti e così via. In Francia una case history storica è quella della Maison Henri Giraud, uno dei nomi più celebri, storici e quotati della Champagne, che rinnova l’impegno nei confronti dell’Onf (French National Forestry Office) per i prossimi tre anni, nel progetto “Forever & Ever, Argonne”, lanciato nel 1990, per la conservazione e sviluppo della foresta ancestrale dello Champagne, l’Argonne, a cavallo tra i dipartimenti della Marna, Ardenne e Mosa. Inoltre, ogni acquisto di cuvée “Argonne” contribuirà a finanziare l’impianto di una nuova quercia di 2 anni e il suo mantenimento nei 5 anni successivi.

