La Nazione

Premio Casato Prime Donne 2023 a Montalcino: Maria Canabal … Il 16 settembre al Teatro degli “Astrusi” di Montalcino si svolgerà la cerimonia del Premio “Casato Prime Donne”, con premiati Alessandro Regoli, Irene Chiari, Loredana Sottile e Gianluca Atzeni. Maria Canabal è la Prima Donna 2023. Progetto di incubatore di giovani talenti per Andrea Sacchetti, Luigi Corbini, Martina Bianchi, Beatrice Campagna, Asia Roccazzella e studenti dell’Agrario e del Liceo di Montalcino… Si svolgerà il 16 settembre al Teatro degli “Astrusi” di Montalcino (per gentile concessione del Comune) la cerimonia del Premio “Casato prime donne”. Per la civiltà, la cultura e il giornalismo ad Alessandro Regoli e Irene Chiari di WineNews, e Loredana Sottile e Gianluca Atzeni per “Trebicchieri” di Gambero Rosso. La Prima Donna 2023 è l’ideatrice e organizzatrice di “Parabere Forum”, Maria Canabal. Il progetto di incubatore di giovani talenti riguarda quest’anno Andrea Sacchetti, Luigi Corbini, Martina Bianchi, Beatrice Campagna, Asia Roccazzella e gli studenti dell’agrario “Bettino Ricasoli” e del Liceo linguistico “Lambruschini” di Montalcino.

