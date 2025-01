Elon Musk e il sogno di una casa in Toscana … Già nel 2022 in molti avevano asserito di aver visto il magnate visitare il castello di Bibbiano, in Val d’Orcia. Ora avanza l'ipotesi che sia interessato al castello di Montepò, nel Comune di Scansano… Da tanto che se ne parla, ma l’ultima indiscrezione arriva da diverse testate d’Oltreoceano. Elon Musk, magnate sudafricano naturalizzato statunitense, padre di Tesla, di Starlink, proprietario di X (ex Twitter), sarebbe interessato a una residenza di lusso in Toscana. Già nel 2022 diverse persone avevano asserito di aver visto Musk visitare il castello di Bibbiano, in Val d’Orcia. Ma la proprietà smentì la trattativa a La Nazione. Ora, come spiega anche Il Tirreno, Elon Musk sarebbe interessato a un’altra residenza da sogno, ovvero il castello di Montepò, nel comune di Scansano. Jacopo Biondi Santi, imprenditore vinicolo, ha dichiarato a WineNews di non aver venduto ad Elon Musk il castello, ma da quanto si apprende, ci sarebbe un interesse reale da parte del tycoon.

Copyright © 2000/2025