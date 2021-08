La Nazione

La classifica dei dieci vini più cari d’Italia. Oltre la soglia dei mille euro sprint fra un Barolo e un Amarone. Al quarto posto un Brunello di Montalcino. Nella top ten anche il Toscana Igt Case Basse ... Grandi bottiglie, accessibili a (quasi) tutti. È la cifra stilistica dei fine wine italiani, che hanno ormai un posto di primissimo piano sul mercato degli investimenti enoici così come nelle cantine dei collezionisti e degli appassionati di tutto il mondo. Solamente due superano la soglia dei 1.000 euro. Il Barolo Riserva Monfortino di Giacomo Conterno, che si trova in media a 1.095 euro e, a poco meno, l’Amarone della Valpolicella di Giuseppe Quintarelli, a 1.076 euro. Entrambi in crescita sia rispetto ai prezzi spuntati un anno fa sia su quelli della rilevazione del mese di aprile, quando l’Amarone di Quintarelli costava poco più della metà (561 euro). E’ quanto segnala il sito Winenews.it sulla base dei dati del Liv-ex, il benchmark del mercato secondario dei fine wine, ma anche sull’andamento dei prezzi medi online, monitorato, quotidianamente, da Wine-Searcher. Al terzo posto, di questa classifica si pone il Barbaresco Crichet Paje di Roagna, a 781 euro a bottiglia (+5,3% su aprile), a completare un podio che conferma la bontà degli investimenti e l’accessibilità dei fine wine italiani. Al quarto posto c’è il Brunello di Montalcino Riserva Case Basse - Gianfranco Soldera, a 775 euro a bottiglia (+17% rispetto ad un anno fa), seguito dal Massetto, appena un euro più economico, a 774 euro a bottiglia, ossia il 13,3% in più di un anno fa, e un prezzo medio cresciuto del 34% negli ultimi cinque anni. Al sesto posto, il Barolo Pièr Franco di Cappellan, passato dai 531 euro di aprile ai 630 euro di oggi (+18,6%), seguito al settimo dal Refosco Colli Orientali del Friuli ‘’Calvari’’ di Miani, a 603 euro a bottiglia (+3,6%). In ottava posizione, il Toscana Igt Case Basse di Gianfranco Soldera, a 587 euro a bottiglia, seguito dal Barolo Riserva Monprivato Cà d’ Morissio di Mascarello Giuseppe e Figlio, a 584 euro (+6,2% sul prezzo medio di aprile) e, a chiudere la top ten, il Barolo ‘’Le Rocche di Castiglione Falletto’’ di Bruno Giacosa, a 570 euro (+15,2%).

Copyright © 2000/2021