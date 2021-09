La “Place” di Bordeaux celebra le 20 annate di Colore e Testamatta di Bibi Graetz

Settembre è il periodo più importante per i “grand vins”: è il mese in cui i negociants presentano le nuove annate dei grandi vini da collezione non francesi presenti sulla “Place” di Bordeaux, il complesso sistema distributivo che mette insieme chateaux, négociant e wine merchant di tutto il mondo, su cui poggia la commercializzazione dei vini di Bordeaux sin dal XVII secolo. A partire, ovviamente, dai fine wine italiani, che si sono affacciati sulla Place sin dal 2008, con l’annata 2006 di Masseto, a cui si è poi aggiunto il secondo vino della tenuta, il Massetino. Anche Ornellaia, Ornellaia Bianco, Serre Nuove, Le Volte e Poggio alle Gazze passano per la Place de Bordeaux, così come il Solaia della Marchesi Antinori, il Galatrona di Petrolo, azienda simbolo del Val d’Arno di Sopra di Luca Sanjust e il Caiarossa, e, in piccole quantità, anche il Tignanello e il Cervaro della Sala sempre della famiglia Antinori. Nel 2019 fu la volta del primo Brunello di Montalcino, con i vini di Luce della Vite di Frescobaldi, e a qualche mese fa risale il debutto del primo Etna Rosso, quello della Giovanni Rosso, storica griffe del Barolo. Domani, però, le luci della “Place di Bordeaux” saranno dedicate tutte alla nuova annata di Testamatta e Colore, i due Supertuscans di Bibi Graetz, che celebrano i 20 anni: in un giorno, e per un giorno soltanto, i collezionisti di tutto il mondo avranno l’occasione di allocarsi una piccola quantità di bottiglie. E, nei prossimi giorni, sarà il turno di Opus One, Masseto, Almaviva, Solaia, Chateau Latour, Palmer, Yquem e tutti gli altri.

